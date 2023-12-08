Определенную категорию украинцев могут лишить субсидий: кого это касается

Некоторые украинцы могут лишиться субсидий. Об этом рассказала директор Департамента пенсионного обеспечения, страховых выплат, социальных услуг, жилищных субсидий и льгот Пенсионного фонда Елена Охрименко в эфире «Суспільного».
Так, субсидию получают семьи, у которых расходы на коммуналку превышают 15% от общего ежемесячного дохода семьи. Помощь установлена до конца действия военного положения и в течение месяца после его отмены.
Однако, если задолженность за коммуналку превысила 680 грн и не уплачена в течение трех месяцев, назначенную семье субсидию могут отменить.
ПФУ может снова назначить субсидию, когда должник заключит договор о реструктуризации или погасит задолженность.
Однако, по данным ПФУ, субсидию можно получать даже в случае задолженности, когда:
- подтверждена уплата задолженности;
- заключен договор о реструктуризации задолженности;
- обжалована задолженность в судебном порядке.
Чтобы получить субсидию при наличии задолженности, нужно подать заявление о ее назначении в отделение ПФУ по месту жительства. Также необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие задолженности и основания ее исключения из расчета субсидии.
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