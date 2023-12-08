Определенную категорию украинцев могут лишить субсидий: кого это касается

Жилищная субсидия не может быть назначена, если получатель имеет задолженность по оплате ЖКУ.

Некоторые украинцы могут лишиться субсидий. Об этом рассказала директор Департамента пенсионного обеспечения, страховых выплат, социальных услуг, жилищных субсидий и льгот Пенсионного фонда Елена Охрименко в эфире «Суспільного».

Так, субсидию получают семьи, у которых расходы на коммуналку превышают 15% от общего ежемесячного дохода семьи. Помощь установлена до конца действия военного положения и в течение месяца после его отмены.

Однако, если задолженность за коммуналку превысила 680 грн и не уплачена в течение трех месяцев, назначенную семье субсидию могут отменить.

ПФУ может снова назначить субсидию, когда должник заключит договор о реструктуризации или погасит задолженность.

Однако, по данным ПФУ, субсидию можно получать даже в случае задолженности, когда:

подтверждена уплата задолженности;

заключен договор о реструктуризации задолженности;

обжалована задолженность в судебном порядке.

Чтобы получить субсидию при наличии задолженности, нужно подать заявление о ее назначении в отделение ПФУ по месту жительства. Также необходимо предоставить документы, подтверждающие наличие задолженности и основания ее исключения из расчета субсидии.

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