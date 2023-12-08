Певну категорію українців можуть позбавити субсидій: кого це стосується

Житлова субсидія не може бути призначена, якщо одержувач має заборгованість з оплати ЖКП.

Деяких українців можуть позбавити субсидії. Про це розповіла директорка Департаменту пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг Пенсійного фонду Олена Охріменко в ефірі «Суспільного».

Так, субсидію отримують сім'ї, у яких витрати на комуналку перевищують 15% загального щомісячного доходу сім'ї. Допомога встановлена до кінця дії воєнного стану та протягом одного місяця після його скасування.

Однак якщо заборгованість за комуналку перевищила 680 грн і не сплачена протягом трьох місяців, призначену сім’ї субсидію можуть скасувати.

ПФУ може знову призначити субсидію, коли боржник укладе договір про реструктуризацію або погасить заборгованість.

Однак, за даними ПФУ, субсидію можна отримувати, навіть у разі заборгованості, коли:

підтверджено сплату заборгованості;

укладено договір про реструктуризацію заборгованості;

оскаржено заборгованість у судовому порядку.

Щоб отримати субсидію за наявності заборгованості, потрібно подати заяву про її призначення до відділення ПФУ за місцем проживання. Також необхідно надати документи, що підтверджують наявність заборгованості та підстави для її виключення з розрахунку субсидії.

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