Побив та задушив: на Сумщині чоловік жорстоко вбив власну матір

Чоловіку, який вбив власну матір, обрано запобіжний захід.

На Сумщині суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу 49-річному чоловікові, який підозрюється в умисному вбивстві власної матері.

Як повідомила Сумська обласна прокуратура, подія сталась у м. Кролевець, коли до 83-річної жінки приїхав з Конотопа син.

«Під час обіду між ними виникла сварка, у ході якої чоловік спочатку вилив на матір тарілку з супом, а потім наніс декілька ударів по голові та обличчю, після чого задушив її руками», - сказано у повідомленні.

Після скоєння вбивства чоловік закрив двері будинку на ключ та втік з місця події.

У прокуратурі додали, що дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України, а за скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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