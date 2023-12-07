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Якщо представник вчинив правочин не в інтересах довірителя, а у власних, то це є підставою для визнання такого правочину недійсним, - Верховний Суд

У такому випадку довіритель не повинен доводити, що цей правочин вчинено не в його інтересах, збитковість правочину, недобросовісність чи нерозумність своїх дій.

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  1. В Україні

Побив та задушив: на Сумщині чоловік жорстоко вбив власну матір

21:28, 7 грудня 2023
Чоловіку, який вбив власну матір, обрано запобіжний захід.
Побив та задушив: на Сумщині чоловік жорстоко вбив власну матір
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На Сумщині суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу 49-річному чоловікові, який підозрюється в умисному вбивстві власної матері.

Як повідомила Сумська обласна прокуратура, подія сталась у м. Кролевець, коли до 83-річної жінки приїхав з Конотопа син.

«Під час обіду між ними виникла сварка, у ході якої чоловік спочатку вилив на матір тарілку з супом, а потім наніс декілька ударів по голові та обличчю, після чого задушив її руками», - сказано у повідомленні.

Після скоєння вбивства чоловік закрив двері будинку на ключ та втік з місця події.

У прокуратурі додали, що дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України, а за скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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