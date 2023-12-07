Побил и задушил: в Сумской области мужчина жестоко убил собственную мать

Мужчине, который убил собственную мать, избрана мера пресечения.

В Сумской области суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог 49-летнему мужчине, который подозревается в умышленном убийстве собственной матери.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, событие произошло в г. Кролевец, когда к 83-летней женщине приехал из Конотопа сын.

«Во время обеда между ними возникла ссора, в ходе которой мужчина сначала вылил на мать тарелку с супом, а затем нанес несколько ударов по голове и лицу, после чего задушил ее руками», - сказано в сообщении.

После совершения убийства мужчина закрыл дверь дома на ключ и скрылся с места происшествия.

В прокуратуре добавили, что действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) УК Украины, а за совершенное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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