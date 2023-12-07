Украинцам напомнили особенности исполнения трудовых обязанностей совместителем

Работники, работающие по совместительству, получают зарплату за фактически проделанную работу.

Налоговая служба в Днепропетровской области объяснила некоторые нюансы исполнения трудовых обязанностей совместителем.

Отмечается, что согласно ст. 43 Конституции Украины каждый имеет право на труд, включающий возможность зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается.

Согласно ч. 2 ст. 21 КЗоТ работник имеет право реализовать свои способности к производительному и творческому труду путем заключения трудового договора на одном или одновременно на нескольких предприятиях, в учреждениях, организациях, если иное не предусмотрено законодательством, коллективным договором или соглашением сторон.

Это позволяет работникам помимо основного трудового договора дополнительно заключать трудовые договоры (соглашения) по совместительству.

Оплата труда по совместительству регулируется КЗоТом.

Согласно требованиям ст. 102-1 КЗоТ и ст. 19 Закона Украины «Об оплате труда» совместительством считается выполнение работником, кроме основной, другой оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время на том же или ином предприятии, в учреждении, организации или у работодателя – физического лица.

Работники, работающие по совместительству, получают заработную плату за фактически проделанную работу.

Дополнительно сообщаем, что лицо не может выполнять свои трудовые обязанности одновременно (в одни и те же часы) по основному месту работы и месту работы по совместительству.

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