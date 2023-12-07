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Мужчина ссылался на ограничение права выезда мужчин за пределы Украины

Верховный Суд высказался об обязанности обвинения приобщать во время судебного разбирательства все собранные в ходе досудебного расследования доказательства

При проведении исследований эксперт использовал заключение другой экспертизы, которая стороной обвинения не предоставлялась суду для исследования, – что решил Верховный Суд.

Если представитель совершил сделку не в интересах доверителя, а в собственных, то это является основанием для признания такой сделки недействительной, - Верховный Суд

В таком случае доверитель не должен доказывать, что эта сделка совершена не в его интересах, убыточность сделки, недобросовестность или неразумность своих действий.

Верховная Рада приняла изменения в процедуры судейской карьеры и повысила зарплаты членам ВРП и ВККС

Парламент принял в целом закон об усовершенствовании процедур судейской карьеры, предусматривающий повышение «минимального» вознаграждения членам Высшего совета правосудия и ВККС до 236 тысяч грн.

Верховная Рада рассмотрит изменения в Гражданский кодекс относительно изменений в корпоративных отношениях

Также предлагается определить, что сведения о местонахождении юридического лица включаются в единый государственный реестр.

  1. В Украине

Украинцам напомнили особенности исполнения трудовых обязанностей совместителем

21:49, 7 декабря 2023
Работники, работающие по совместительству, получают зарплату за фактически проделанную работу.
Украинцам напомнили особенности исполнения трудовых обязанностей совместителем
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Налоговая служба в Днепропетровской области объяснила некоторые нюансы исполнения трудовых обязанностей совместителем.

Отмечается, что согласно ст. 43 Конституции Украины каждый имеет право на труд, включающий возможность зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается.

Согласно ч. 2 ст. 21 КЗоТ работник имеет право реализовать свои способности к производительному и творческому труду путем заключения трудового договора на одном или одновременно на нескольких предприятиях, в учреждениях, организациях, если иное не предусмотрено законодательством, коллективным договором или соглашением сторон.

Это позволяет работникам помимо основного трудового договора дополнительно заключать трудовые договоры (соглашения) по совместительству.

Оплата труда по совместительству регулируется КЗоТом.

Согласно требованиям ст. 102-1 КЗоТ и ст. 19 Закона Украины «Об оплате труда» совместительством считается выполнение работником, кроме основной, другой оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время на том же или ином предприятии, в учреждении, организации или у работодателя – физического лица.

Работники, работающие по совместительству, получают заработную плату за фактически проделанную работу.

Дополнительно сообщаем, что лицо не может выполнять свои трудовые обязанности одновременно (в одни и те же часы) по основному месту работы и месту работы по совместительству.

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