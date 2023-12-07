В каждом учебном заведении будут металлоискатели, рамки и сотрудники полиции — МВД

Скоро стартует набор и отбор полицейских, которые будут нести такую службу.

Фото: Нацполиция

В каждом учебном заведении будут работать металлоискатели, рамки и сотрудники полиции. Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, ведомство начинает внедрение комплекса мер по формированию безопасной образовательной среды.

Скоро стартует набор и отбор полицейских, которые будут нести такую службу.

«Специалисты будут отбираться по конкурсу, они пройдут тщательную проверку и медосмотр. Далее – специализированное обучение, чтобы быть готовыми к любым вызовам.

Соответственно пропускной режим тоже нуждается в усилении. Так что в каждом учебном заведении будут металлоискатели и рамки.

Уже скоро стартуем с набором и отбором кандидатов. А пока 70% учебных заведений оборудованы тревожными кнопками и находятся под защитой полиции охраны», — отметил Клименко.

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