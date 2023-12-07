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Верховний Суд висловився щодо обов’язку обвинувачення долучати під час судового розгляду всі зібрані під час досудового розслідування докази

При проведенні досліджень експерт використав висновок іншої експертизи, яка стороною обвинувачення не надавалася суду для дослідження, - що вирішив Верховний Суд.

Якщо представник вчинив правочин не в інтересах довірителя, а у власних, то це є підставою для визнання такого правочину недійсним, - Верховний Суд

У такому випадку довіритель не повинен доводити, що цей правочин вчинено не в його інтересах, збитковість правочину, недобросовісність чи нерозумність своїх дій.

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Також пропонується визначити, що відомості про місцезнаходження юридичної особи включаються до єдиного державного реєстру.

  1. В Україні

У кожному навчальному закладі будуть металошукачі, рамки та працівники поліції, — МВС

18:25, 7 грудня 2023
Скоро стартує набір і відбір поліцейських, які нестимуть таку службу.
У кожному навчальному закладі будуть металошукачі, рамки та працівники поліції, — МВС
Фото: Нацполіція
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У кожному навчальному закладі будуть металошукачі, рамки та працівники поліції. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, відомство починає впровадження комплексу заходів для формування безпечного освітнього середовища.

Скоро стартує набір і відбір поліцейських, які нестимуть таку службу.

«Фахівців відбиратимемо за конкурсом, вони пройдуть ретельну перевірку та медогляд. Далі - спеціалізоване навчання, щоб бути готовими до будь-яких викликів.

Відповідно пропускний режим теж потребує посилення. Тож у кожному навчальному закладі будуть металошукачі та рамки.

Вже скоро стартуємо із набором та відбором кандидатів. А поки що 70% закладів освіти обладнані тривожними кнопками та перебувають під захистом поліції охорони», — зазначив Клименко.

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