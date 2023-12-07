У кожному навчальному закладі будуть металошукачі, рамки та працівники поліції, — МВС

Скоро стартує набір і відбір поліцейських, які нестимуть таку службу.

Фото: Нацполіція

У кожному навчальному закладі будуть металошукачі, рамки та працівники поліції. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, відомство починає впровадження комплексу заходів для формування безпечного освітнього середовища.

Скоро стартує набір і відбір поліцейських, які нестимуть таку службу.

«Фахівців відбиратимемо за конкурсом, вони пройдуть ретельну перевірку та медогляд. Далі - спеціалізоване навчання, щоб бути готовими до будь-яких викликів.

Відповідно пропускний режим теж потребує посилення. Тож у кожному навчальному закладі будуть металошукачі та рамки.

Вже скоро стартуємо із набором та відбором кандидатів. А поки що 70% закладів освіти обладнані тривожними кнопками та перебувають під захистом поліції охорони», — зазначив Клименко.

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