Конкурс на зайняття вакантних посад суддів в апеляційних судах: ВККС визначила форму направлення документів

Посилання на сторінку для формування документів ВККС оприлюднить трохи згодом.

У четвер, 7 грудня, Вища кваліфікаційна комісія суддів України визначила форму направлення документів для участі в конкурсі на зайняття 532 вакантних посад суддів в апеляційних судах, який було оголошено рішенням Комісії від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23, – електронна, шляхом подання на офіційному вебсайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, якщо рішенням Комісії не буде встановлено інше.

У ВККС додали, що посилання на сторінку для формування документів буде оприлюднено 12 грудня 2023 року.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», конкурс на посади суддів апеляційних загальних, адміністративних, господарських судів оголошено на 532 вакантні посади.

Конкурс оголошено на наступну кількість вакансій:

загальні апеляційні суди - 410 вакантних посад суддів

апеляційні адміністративні суди - 66 вакантних посад суддів

апеляційні господарські суди - 56 вакантних посад суддів

Документи для участі у конкурсі на посади суддів апеляційних судів можна буде подати з 15 по 31 грудня.

Крім того, ВККС закликала кандидатів до апеляційних судів не поспішати із заповненням документів.

Також ВККС надала правила заповнення декларацій доброчесності судді та кандидата на посаду судді.

Ще ми писали, що ВККС та ГРД по-різному розуміють, як треба підходити до доброчесності суддів.

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