Конкурс на занятие вакантных должностей судей в апелляционных судах: ВККС определила форму направления документов

Ссылку на страницу для формирования документов ВККС обнародует немного позже.

В четверг, 7 декабря, Высшая квалификационная комиссия судей Украины определила форму направления документов для участия в конкурсе на занятие 532 вакантных должностей судей в апелляционных судах, который был объявлен решением Комиссии от 14 сентября 2023 № 94/зп-23, - электронная, путем представление на официальном вебсайте Высшей квалификационной комиссии судей Украины, если решение Комиссии не будет установлено иное.

В ВККС добавили, что ссылка на страницу для формирования документов будет обнародована 12 декабря 2023 года.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», конкурс на должности судей апелляционных общих, административных, хозяйственных судов объявлен на 532 вакантных должности.

Конкурс объявлен на следующее количество вакансий:

общие апелляционные суды – 410 вакантных должностей судей

апелляционные административные суды – 66 вакантных должностей судей

апелляционные хозяйственные суды – 56 вакантных должностей судей

Документы для участия в конкурсе на должности судей апелляционных судов можно подать с 15 по 31 декабря.

Также мы писали, что ВККС и ГРД по-разному понимают, как нужно подходить к добродетели судей.

Кроме того, ВККС призвала кандидатов в апелляционные суды не торопиться с заполнением документов.

Добавим, ВККС предоставила правила заполнения деклараций доброчестности судьи и кандидата на должность судьи.

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