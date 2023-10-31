ВККС призвала кандидатов в апелляционные суды не торопиться с заполнением документов

Комиссия еще не утвердила новые формы документов для участия в конкурсе в апелляционные суды

Высшая квалификационная комиссия судей обратилась к кандидатам на должности судей апелляционных судов с тем, что те не спешили заполнять документы, потому что готовятся новые формы.

«Обращаем внимание, что согласно условиям проведения конкурса на занятие 532 вакантных должностей судей в апелляционных судах, объявленного 14.09.2023 года, на основании отдельного решения Комиссии будет определена форма направления документов для участия в конкурсе (бумажная и/или электронная) и может быть изменены формы документов, которые необходимо предоставить для участия в конкурсе.

В настоящее время в Комиссии продолжается работа по подготовке к рассмотрению вопросов об утверждении новых форм документов для участия в конкурсе, а именно:

заявления об участии в конкурсе;

анкеты кандидата на должность судьи;

мотивационное письмо кандидата на должность судьи;

декларации добродетели кандидата на должность судьи.

Информация о соответствующих решениях ВККСУ будет обнародована на официальном вебсайте Комиссии безотлагательно после их принятия», - пообещали в Комиссии.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», конкурс на должности судей апелляционных общих, административных, хозяйственных судов объявлен на 532 вакантных должности.

Конкурс объявлен на следующее количество вакансий:

общие апелляционные суды – 410 вакантных должностей судей

апелляционные административные суды – 66 вакантных должностей судей

апелляционные хозяйственные суды – 56 вакантных должностей судей

Документы для участия в конкурсе на должности судей апелляционных судов можно подать с 15 по 31 декабря.

Также мы писали, что ВККС и ГРД по-разному понимают, как нужно подходить к добродетели судей.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.