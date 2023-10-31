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ВККС закликала кандидатів до апеляційних судів не поспішати із заповненням документів

Комісія ще не затвердила нові форми документів для участі у конкурсі до апеляційних судів.

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ВККС закликала кандидатів до апеляційних судів не поспішати із заповненням документів

15:40, 31 жовтня 2023
Комісія ще не затвердила нові форми документів для участі у конкурсі до апеляційних судів.
ВККС закликала кандидатів до апеляційних судів не поспішати із заповненням документів
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Вища кваліфікаційна комісія суддів звернулася до кандидатів на посади суддів апеляційних судів з тим, що ті не поспішали заповнювати документи, бо наразі готуються нові форми.

«Звертаємо увагу, що відповідно до умов проведення конкурсу на зайняття 532 вакантних посад суддів в апеляційних судах, оголошеного 14.09.2023 року, на підставі окремого рішення Комісії буде визначено форму направлення документів для участі у конкурсі (паперова та/або електронна) та може бути змінено форми документів, що необхідно подати для участі у конкурсі.

Наразі у Комісії триває робота щодо підготовки до розгляду питань про затвердження нових форм документів для участі у конкурсі, а саме:

  • заяви про участь у конкурсі;
  • анкети кандидата на посаду судді;
  • мотиваційного листа кандидата на посаду судді;
  • декларації доброчесності кандидата на посаду судді.

Інформацію про відповідні рішення ВККСУ буде оприлюднено на офіційному вебсайті Комісії невідкладно після їх ухвалення», - пообіцяли у Комісії.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», конкурс на посади суддів апеляційних загальних, адміністративних, господарських судів оголошено на 532 вакантні посади.

Конкурс оголошено на наступну кількість вакансій:

загальні апеляційні суди 410 вакантних посад суддів

апеляційні адміністративні суди - 66 вакантних посад суддів

апеляційні господарські суди - 56 вакантних посад суддів

Документи для участі у конкурсі на посади суддів апеляційних судів можна буде подати з 15 по 31 грудня.

Також ми писали, що ВККС та ГРД по-різному розуміють, як треба підходити до доброчесності суддів.

Автор: Наталя Мамченко

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