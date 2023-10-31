ВККС закликала кандидатів до апеляційних судів не поспішати із заповненням документів

Вища кваліфікаційна комісія суддів звернулася до кандидатів на посади суддів апеляційних судів з тим, що ті не поспішали заповнювати документи, бо наразі готуються нові форми.
«Звертаємо увагу, що відповідно до умов проведення конкурсу на зайняття 532 вакантних посад суддів в апеляційних судах, оголошеного 14.09.2023 року, на підставі окремого рішення Комісії буде визначено форму направлення документів для участі у конкурсі (паперова та/або електронна) та може бути змінено форми документів, що необхідно подати для участі у конкурсі.
Наразі у Комісії триває робота щодо підготовки до розгляду питань про затвердження нових форм документів для участі у конкурсі, а саме:
- заяви про участь у конкурсі;
- анкети кандидата на посаду судді;
- мотиваційного листа кандидата на посаду судді;
- декларації доброчесності кандидата на посаду судді.
Інформацію про відповідні рішення ВККСУ буде оприлюднено на офіційному вебсайті Комісії невідкладно після їх ухвалення», - пообіцяли у Комісії.
Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», конкурс на посади суддів апеляційних загальних, адміністративних, господарських судів оголошено на 532 вакантні посади.
Конкурс оголошено на наступну кількість вакансій:
загальні апеляційні суди - 410 вакантних посад суддів
апеляційні адміністративні суди - 66 вакантних посад суддів
апеляційні господарські суди - 56 вакантних посад суддів
Документи для участі у конкурсі на посади суддів апеляційних судів можна буде подати з 15 по 31 грудня.
Також ми писали, що ВККС та ГРД по-різному розуміють, як треба підходити до доброчесності суддів.
Автор: Наталя Мамченко
Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.