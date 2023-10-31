Кабмін провів засідання: які рішення ухвалили 31 жовтня

Уряд вніс зміни до Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна та до Порядку виплати щомісячної надбавки за вислугу років прокурорам та іншим працівникам органів прокуратури.

Фото: kmu.gov.ua

У вівторок, 31 жовтня, Кабінет Міністрів провів засідання. Які рішення ухвалили, повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про закордонних українців». Законопроектом з метою посилення безпекового компонента при розгляді звернень про надання, відмову або припинення статусу закордонного українця пропонується внести зміни до умов та порядку надання статусу закордонного українця, зокрема, надати Національній комісії з питань закордонних українців право звертатися до Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України та центрального органу виконавчої влади України, який реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні, для отримання інформації щодо наявності чи відсутності вчинених заявником дій, які суперечать національній безпеці та національним інтересам України. Проектом Закону також пропонується призупинити розгляд Національною комісією з питань закордонних українців заяв громадян РФ та РБ про надання статусу закордонного українця на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування та розширити перелік підстав для відмови у наданні статусу закордонного українця.

- Внесено зміни до Порядку виплати щомісячної надбавки за вислугу років прокурорам та іншим працівникам органів прокуратури. Передбачено, що до періоду проходження служби, що дає право на одержання щомісячної надбавки за вислугу років прокурорам зараховується час проходження служби на посадах в органах поліції з присвоєнням спеціальних звань поліцейським (не нижче спеціальних звань середнього складу).

- Внесено зміни у додаток 2 «Перелік видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації в умовах воєнного стану» до постанови КМУ від 18.03.2022 N 314 «Деякі питання забезпечення провадження господарської діяльності в умовах воєнного стану» задля приведення його у відповідність до ЗУ «Про управління відходами». У Переліку змінено позицію «поводження з небезпечними відходами» на «управління небезпечними відходами» та доповнено Перелік позицією «здійснення операцій з оброблення відходів». Передбачено, що видом документа, який дає право на провадження господарської діяльності за позицією «здійснення операцій з оброблення відходів», є дозвіл.

- Внесено зміни до постанов КМУ від 03.05.2022 N 516 «Питання Єдиного державного вебпорталу для збору пожертв на підтримку України «United24» та від 01.07.2022 N 751 «Про затвердження Порядку використання коштів з рахунка Міністерства цифрової трансформації для забезпечення протидії інформаційним загрозам з боку держави-агресора, кіберзахисту, відновлення та розвитку цифрової інфраструктури держави» з метою приведення їх у відповідність до Бюджетного кодексу України. У Положенні про Єдиний державний вебпортал для збору пожертв слова «збір пожертв на офіційні рахунки для пожертв на підтримку України «United24» замінено формулюванням «залучення добровільних внесків (благодійних пожертв) на підтримку України «UNITED24». Передбачено у Порядку використання коштів з рахунка Міністерства цифрової трансформації, що пропозиції подаються в електронній формі на адресу електронної пошти, визначену Мінцифри, інформація про яку розміщується на офіційному веб-сайті Мінцифри.

- Внесено зміни до Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна. Порядок доповнено положеннями, згідно яким до субʼєктів, уповноважених на подачу заяв про припинення обтяження рухомого майна на підставі судових рішень, відносяться боржники чи особи, права яких порушено внаслідок наявності запису про обтяження. Запроваджено механізм, який дозволить максимально швидко відображати у Реєстрі зміни щодо припинення обтяжень на підставі судових рішень, шляхом реєстрації відомостей про припинення обтяження на підставі судового рішення реєстратором самостійно у звʼязку з отриманням судового рішення в своєму електронному кабінеті в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами.

- Внесено зміни до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності в частині врегулювання процедури переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності на рівні професійної (професійно-технічної) освіти та приведення їх у відповідність до вимог законодавства України. Визначено, що підставами для переоформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної освіти), серед інших, є: реорганізація юридичних осіб, що мають ліцензії на провадження освітньої діяльності, шляхом злиття, приєднання або перетворення; зміна форми власності закладу професійної (професійно-технічної) освіти; реорганізація структурного підрозділу (філії) субʼєкта, що провадить освітню діяльність за відповідними професіями у сфері професійної (професійно-технічної) освіти; зміна найменування чи юридичної адреси (без зміни місця провадження освітньої діяльності) закладу та/або відокремленого структурного підрозділу; зміна назви професії (професійної назви роботи) або класу кваліфікаційного угруповання за Національним класифікатором України «Класифікатор професій», за якими здійснюються підготовка здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти та/або професійне (професійно-технічне) навчання.

- Схвалено проект Угоди про фінансування заходу «Підтримка ЄС для відновлення та реформ». Підписання Угоди створить правові підстави для залучення допомоги ЄС, спрямованої на підтримку України на її шляху до членства в ЄС та реалізацію Угоди про асоціацію, а також зміцнення її стійкості та спроможності реагувати на наслідки, спричинені військовою агресією РФ. Допомога в рамках Угоди надаватиметься за пʼятьма пріоритетними сферами, а саме: стійка, стала та інтегрована економіка; підзвітні установи, верховенство права та безпека; захист навколишнього середовища і стійкість до зміни клімату; стійка цифрова трансформація; стійке, гендерно рівне, справедливе та інклюзивне суспільство.

- Присуджено 20 Премій Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України за 2022 рік у розмірі 50 тисяч гривень кожна.

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