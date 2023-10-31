Закупівля біотуалетів для укриттів у школах: до суду направили обвинувальний акт щодо очільників управління освіти РДА

Судитимуть керівництво управління освіти Шевченківської РДА за розтрату коштів – прокуратура.

За розтрату бюджетных коштів на закупівлю біотуалетів для шкіл Шевченківського району Києва судитимуть керівників управління освіти Шевченківської РДА. Про направлення обвинувального акта до суду повідомила Київська міська прокуратура.

Шевченківська окружна прокуратура міста Києва направила до суду обвинувальні акти щодо підозрюваних.

За результатами слідства встановлено, що управління освіти Шевченківської РДА уклало договір з підприємцем на закупівлю біотуалетів для укриттів у навчальних закладах Шевченківського району за завищеними цінами, що призвело до незаконного перерахування бюджетних коштів на суму понад 370 тисяч гривень.

На майно обвинувачених накладено арешт. Щодо начальниці районного управління освіти обрано запобіжний захід у вигляді застави на суму майже 190 тисяч гривень.

Крім того, посадовиця є обвинуваченою у ще одному кримінальному провадженні за фактом розтрати понад 1 мільйон гривень, виділених на обладнання укриттів в навчальних закладах Шевченківського району.

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