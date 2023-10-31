Закупка биотуалетов для укрытий в школах: в суд направили обвинительный акт в отношении руководителей управления образования РГА

Будут судить руководство управления образования Шевченковской РГА за растрату средств – прокуратура.

За растрату бюджетных средств на закупку биотуалетов для школ Шевченковского района Киева будут судить руководителей управления образования Шевченковской РГА. О направлении обвинительного акта в суд сообщила Киевская городская прокуратура.

Шевченковская окружная прокуратура города Киева направила в суд обвинительные акты в отношении подозреваемых.

По результатам следствия установлено, что управление образования Шевченковской РГА заключило договор с предпринимателем на закупку биотуалетов для укрытий в учебных заведениях Шевченковского района по завышенным ценам, что привело к незаконному перечислению бюджетных средств на сумму более 370 тысяч гривен.

На имущество обвиняемых наложен арест. В отношении начальницы районного управления образования избрана мера пресечения в виде залога на сумму почти 190 тысяч гривен.

Кроме того, чиновница является обвиняемой в еще одном уголовном производстве по факту растраты более 1 миллиона гривен, выделенных на оборудование укрытий в учебных заведениях Шевченковского района.

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