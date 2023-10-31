Правительство согласовало введение иностранных членов в наблюдательный совет оператора газотранспортной системы Украины

На заседании Кабмин согласовал ряд кадровых решений.

Источник фото: kmu.gov.ua

Во вторник, 31 октября, Кабинет Министров Украины провел заседание на котором согласовал ряд кадровых решений.

Так, КМУ сообщил, что принял распоряжение:

О увольнении

Калиты Татьяны Викторовны с должности заместителя Министра по делам ветеранов по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Также Правительство согласовало предложения Номинационного комитета (внесенные Минэкономики) о назначении в наблюдательный совет ООО «Оператор ГТС»

- независимых членов:

Дэвиса Дэвида Чарльза;

Коновца Сергея Александровича;

Чадама Яна;

- представителя государства:

Гринчук Светланы Васильевны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.