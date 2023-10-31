Правительство согласовало введение иностранных членов в наблюдательный совет оператора газотранспортной системы Украины

Во вторник, 31 октября, Кабинет Министров Украины провел заседание на котором согласовал ряд кадровых решений.
Так, КМУ сообщил, что принял распоряжение:
О увольнении
Калиты Татьяны Викторовны с должности заместителя Министра по делам ветеранов по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Также Правительство согласовало предложения Номинационного комитета (внесенные Минэкономики) о назначении в наблюдательный совет ООО «Оператор ГТС»
- независимых членов:
- Дэвиса Дэвида Чарльза;
- Коновца Сергея Александровича;
- Чадама Яна;
- представителя государства:
- Гринчук Светланы Васильевны.
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