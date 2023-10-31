Уряд погодив введення іноземних членів до наглядової ради оператора газотранспортної системи України

У вівторок, 31 жовтня, Кабінет Міністрів України провів засідання на якому погодив низку кадрових рішень.
Так, КМУ повідомив, що ухвалив розпорядження:
Про звільнення
Калити Тетяни Вікторівни з посади заступника Міністра у справах ветеранів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Також Уряд погодив пропозиції Номінаційного комітету (внесені Мінекономіки) про призначення до наглядової ради ТОВ «Оператор ГТС»
- незалежних членів:
- Девіса Девіда Чарльза;
- Коновця Сергія Олександровича;
- Чадама Яна;
- представника держави:
- Гринчук Світлани Василівни.
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