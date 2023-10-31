Уряд погодив введення іноземних членів до наглядової ради оператора газотранспортної системи України

На засіданні Кабмін погодив низку кадрових рішень.

Джерело фото: kmu.gov.ua

У вівторок, 31 жовтня, Кабінет Міністрів України провів засідання на якому погодив низку кадрових рішень.

Так, КМУ повідомив, що ухвалив розпорядження:

Про звільнення

Калити Тетяни Вікторівни з посади заступника Міністра у справах ветеранів з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Також Уряд погодив пропозиції Номінаційного комітету (внесені Мінекономіки) про призначення до наглядової ради ТОВ «Оператор ГТС»

- незалежних членів:

Девіса Девіда Чарльза;

Коновця Сергія Олександровича;

Чадама Яна;

- представника держави:

Гринчук Світлани Василівни.

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