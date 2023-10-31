Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Екс-заступнику голови Служби судової охорони Олександру Гавришуку повідомлено про підозру через переправлення ухилянтів за кордон, - ОГП

В Офісі Генпрокурора розповіли, що колишній заступник голови Служби судової охорони надавав ухилянтам документи від підконтрольних юридичних осіб про те, що вони є водіями-перевізниками гуманітарних вантажів.

ВККС закликала кандидатів до апеляційних судів не поспішати із заповненням документів

Комісія ще не затвердила нові форми документів для участі у конкурсі до апеляційних судів.

Замість соцвиплат людям з інвалідністю пропонують надавати послугу з облаштування робочого місця, - міністр соцполітики пояснила деталі

На всіх соціальних виплат не вистачить, бо міжнародна підтримка має властивість вичерпуватися, і до повоєнної відбудови мають бути залучені всі, - міністр соціальної політики Оксана Жолнович пояснила, чому настав час змінювати підходи до пільг від держави.

У Вищій раді правосуддя знаходяться 12 366 скарг на суддів

З них, 2 800 скарг – це скарги на одних і тих же суддів з одних і тих же підстав.

«Збирай речі та їдь до себе у Донецьк» — адвокат грубо не погодився з вимогою судді та отримав проблеми

Суддя звинуватила львівського адвоката у розпалюванні національної ворожнечі.

  1. В Україні

Єврокомісія виділить Україні 335 млн євро на відновлення інфраструктури: 5 напрямків, куди підуть гроші

20:56, 31 жовтня 2023
Прем'єр-міністр України розповів, куди направлять фінансову допомогу від Єврокомісії.
Єврокомісія виділить Україні 335 млн євро на відновлення інфраструктури: 5 напрямків, куди підуть гроші
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Європейська комісія прийняла рішення виділити Україні 335 мільйонів євро допомоги допомоги на відновлення та реформування. Про це повідомив під час виступу прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабінету міністрів.

«У напрямку відновлення нам активно допомагають наші партнери. Зокрема, сьогодні затверджуємо угоду про фінансування програми «Підтримка Євросоюзу для відновлення та реформ». Після її підписання Єврокомісія виділить 335 млн євро допомоги», – зазначив Шмигаль.

Ці значні кошти будуть спрямовані на декілька важливих сфер, зокрема:

  • Відбудову інфраструктури, включаючи сферу енергетики.
  • Підтримку бізнесу для підвищення економічної стійкості країни.
  • Антикорупційні заходи з метою удосконалення управління та боротьби з корупцією.
  • Захист навколишнього середовища та сталий розвиток.
  • Розвиток цифрових технологій та цифровізацію різних галузей.

Прем'єр-міністр висловив подяку європейським союзникам за надану допомогу та підтримку в цей важливий період для України. Відновлення і розвиток країни стають більш можливими завдяки таким інвестиціям.

Паралельно з цим, Україна продовжує виплачувати компенсації за пошкоджене майно, зумовлене діями російських окупаційних сил. Ці виплати становлять значну допомогу для тисяч сімей, які постраждали від війни з рф. Також запроваджено компенсації за ремонт житла, що розпочнуться у 2024 році.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Арсірій
    Руслан Арсірій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва