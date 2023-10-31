Єврокомісія виділить Україні 335 млн євро на відновлення інфраструктури: 5 напрямків, куди підуть гроші

Прем'єр-міністр України розповів, куди направлять фінансову допомогу від Єврокомісії.

Європейська комісія прийняла рішення виділити Україні 335 мільйонів євро допомоги допомоги на відновлення та реформування. Про це повідомив під час виступу прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабінету міністрів.

«У напрямку відновлення нам активно допомагають наші партнери. Зокрема, сьогодні затверджуємо угоду про фінансування програми «Підтримка Євросоюзу для відновлення та реформ». Після її підписання Єврокомісія виділить 335 млн євро допомоги», – зазначив Шмигаль.

Ці значні кошти будуть спрямовані на декілька важливих сфер, зокрема:

Відбудову інфраструктури, включаючи сферу енергетики.

Підтримку бізнесу для підвищення економічної стійкості країни.

Антикорупційні заходи з метою удосконалення управління та боротьби з корупцією.

Захист навколишнього середовища та сталий розвиток.

Розвиток цифрових технологій та цифровізацію різних галузей.

Прем'єр-міністр висловив подяку європейським союзникам за надану допомогу та підтримку в цей важливий період для України. Відновлення і розвиток країни стають більш можливими завдяки таким інвестиціям.

Паралельно з цим, Україна продовжує виплачувати компенсації за пошкоджене майно, зумовлене діями російських окупаційних сил. Ці виплати становлять значну допомогу для тисяч сімей, які постраждали від війни з рф. Також запроваджено компенсації за ремонт житла, що розпочнуться у 2024 році.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.