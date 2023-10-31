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  1. В Украине

Еврокомиссия выделит Украине 335 млн евро на восстановление инфраструктуры: 5 направлений, куда пойдут деньги

20:56, 31 октября 2023
Премьер-министр Украины рассказал, куда направят финансовую помощь от Еврокомиссии.
Еврокомиссия выделит Украине 335 млн евро на восстановление инфраструктуры: 5 направлений, куда пойдут деньги
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Европейская комиссия приняла решение выделить Украине 335 миллионов евро помощи помощи помощи на восстановление и реформирование. Об этом сообщил во время выступления премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров.

"В направлении восстановления нам активно помогают наши партнеры. В частности, сегодня утверждаем соглашение о финансировании программы "Поддержка Евросоюза для восстановления и реформ". После его подписания Еврокомиссия выделит 335 млн евро помощи", - отметил Шмыгаль.

Эти значительные средства будут направлены на несколько важных сфер, в частности:

  • Восстановление инфраструктуры, включая сферу энергетики.
  • Поддержку бизнеса для повышения экономической устойчивости страны.
  • Антикоррупционные меры с целью усовершенствования управления и борьбы с коррупцией.
  • Защита окружающей среды и устойчивое развитие.
  • Развитие цифровых технологий и цифровизацию различных отраслей.

Премьер-министр выразил благодарность европейским союзникам за оказанную помощь и поддержку в этот важный период для Украины. Восстановление и развитие страны становятся более возможными благодаря таким инвестициям.

Параллельно с этим, Украина продолжает выплачивать компенсации за поврежденное имущество, обусловленное действиями российских оккупационных сил. Эти выплаты составляют значительную помощь для тысяч семей, пострадавших от войны с РФ. Также введены компенсации за ремонт жилья, которые начнутся в 2024 году.

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