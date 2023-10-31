Вместо соцвыплат людям с инвалидностью предлагают предоставлять услугу по обустройству рабочего места, - министр соцполитики объяснила детали

На всех социальных выплат не хватит, потому что международная поддержка имеет свойство иссякать, и к послевоенному восстановлению должны быть привлечены все, - министр социальной политики Оксана Жолнович пояснила, почему пора менять подходы к льготам от государства.

Очевидно, что количество людей с инвалидностью в Украине будет расти. Поэтому пора менять подходы к социальной поддержке от государства. Об этом рассказала министр социальной политики Украины Оксана Жолнович в эфире «Укринформ: Вечерний стрим».

«Инвалидность бывает разной. И здесь нам нужно поднимать вопрос: а все ли сегодняшние поддержки мы должны сохранять в существующем состоянии?

Все ли выплаты, если, например, человек прошел реабилитацию, мы снабдили его протезом, переобучением, обустройством рабочего места и дома, и дали работу, которая, например, стоит 10-20 тысяч гривен. Есть ли смысл выплачивать ему пенсию в 2 тысячи гривен?

Не лучше ли эти средства потратить на то, чтобы помочь человеку с сопровождением на рабочем месте, с обустройством его рабочего места? Думаю, лучше предоставить человеку услугу и обеспечить его экономическую самостоятельность. Это гораздо эффективнее», - подчеркнула Жолнович.

«Мы все должны понимать, что после войны восстанавливать экономику придется каждому. Все, кто может работать, должны работать. Потому что международная поддержка других государств уже сокращается и будет сокращаться. И мы должны заботиться о себе сами», - отметила министр.

По ее словам, нужно говорить с обществом честно.

«То есть, если мы дальше продолжим говорить о том, что государство может все всем обеспечивать, но у нас 13 млн человек, уплачивающих налоги и работающих, и на них уже приходится 11 млн пенсионеров плюс 3 млн человек с инвалидностью плюс 7 млн детей плюс несколько миллионов домохозяйств, получающих субсидию, мы должны понимать, что не можем тратить больше, чем зарабатываем.

Может получиться так, что не останется человека в принципе, который бы не получал какую-либо социальную выплату или помощь. Тогда мы потеряем себя экономически, мы развалим страну изнутри», – объяснила Оксана Жолнович.

Напомним, что по данным Пенсионного фонда в Украине 10,5 млн. пенсионеров. Из них 1,1 млн. пенсионеров получает пенсию более 10 тысяч грн.

Также мы сообщали, что Министерство здравоохранения подготовило законопроект, предлагающий отменить институт установления инвалидности и предлагает вместо нее «оценку потери функциональности».

«У нас будут совсем другие подходы к проведению медико-социальной экспертизы и установлению инвалидности. Это глобальная реформа. Она будет связана с тем, что человек с травмой попал на реабилитацию, а оттуда благодаря мультидисциплинарной команде через электронные инструменты, в том числе электронный МСЭК, он попадает в соответствующие сферы, чтобы вернуть его функциональность, потерянную из-за травмы или болезни». , – отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, в ближайшее время презентуют законопроект, изменяющий всю методологию установления инвалидности.

«Мы отказываемся от инвалидности как таковой, а говорим об оценке потери функциональности. У нас сейчас проблема в том, что мы гонимся за инвалидностью, потому что она дает льготы и компенсации, а не возвращение человека в экономическое состояние.

Мы не спросили, что человек хочет, а говорим, что вот это можем дать. Это постсоветская модель, от которой мы должны отказаться», – добавил министр.

Автор: Наталья Мамченко

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