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Электронный суд: как произвести регистрацию учетных записей залов

15:30, 31 октября 2023
Разъяснение относительно регистрации учетных записей залов судебных заседаний подсистемы видеоконференцсвязи.
Электронный суд: как произвести регистрацию учетных записей залов
Источник фото: facebook.com/cabinet.court.gov.ua
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В Государственном предприятии «Информационные судебные системы» объяснили, как провести регистрацию учетных записей залов.

Если есть электронная почта в домене суда:

  1. Авторизироваться на сайте ВКЗ под пользователем с ролью «Администратор организации»
  2. Создать необходимое количество учетных записей. При заполнении полей ФИО указать название (номер) зала и суд;
  3. Предоставить соответствующие права организатора конференции для созданных учетных записей.

Если отсутствует электронный почтовый ящик зала судебного заседания (комнаты свидетеля) в домене суда:

  1. Необходимо обратиться с официальным запросом в государственное предприятие «Информационные судебные системы» с просьбой создать электронные ящики для залов видеоконференцсвязи. Запрос направляется на электронный адрес [email protected], в запросе нужно указать необходимое количество почтовых ящиков и электронный адрес для предоставления логина/пароля к этим ящикам;
  2. После получения почтовых ящиков авторизоваться на сайте ВКЗ под пользователем с ролью «Администратор организации»;
  3. Создать необходимое количество учетных записей. При заполнении полей ФИО указать название (номер) зала и суд;
  4. Предоставить соответствующие права организатора конференции для созданных учетных записей.

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