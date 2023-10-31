Электронный суд: как произвести регистрацию учетных записей залов

Разъяснение относительно регистрации учетных записей залов судебных заседаний подсистемы видеоконференцсвязи.

Источник фото: facebook.com/cabinet.court.gov.ua

В Государственном предприятии «Информационные судебные системы» объяснили, как провести регистрацию учетных записей залов.

Если есть электронная почта в домене суда:

Авторизироваться на сайте ВКЗ под пользователем с ролью «Администратор организации» Создать необходимое количество учетных записей. При заполнении полей ФИО указать название (номер) зала и суд; Предоставить соответствующие права организатора конференции для созданных учетных записей.

Если отсутствует электронный почтовый ящик зала судебного заседания (комнаты свидетеля) в домене суда:

Необходимо обратиться с официальным запросом в государственное предприятие «Информационные судебные системы» с просьбой создать электронные ящики для залов видеоконференцсвязи. Запрос направляется на электронный адрес [email protected], в запросе нужно указать необходимое количество почтовых ящиков и электронный адрес для предоставления логина/пароля к этим ящикам; После получения почтовых ящиков авторизоваться на сайте ВКЗ под пользователем с ролью «Администратор организации»; Создать необходимое количество учетных записей. При заполнении полей ФИО указать название (номер) зала и суд; Предоставить соответствующие права организатора конференции для созданных учетных записей.

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