Электронный суд: как произвести регистрацию учетных записей залов

В Государственном предприятии «Информационные судебные системы» объяснили, как провести регистрацию учетных записей залов.
Если есть электронная почта в домене суда:
- Авторизироваться на сайте ВКЗ под пользователем с ролью «Администратор организации»
- Создать необходимое количество учетных записей. При заполнении полей ФИО указать название (номер) зала и суд;
- Предоставить соответствующие права организатора конференции для созданных учетных записей.
Если отсутствует электронный почтовый ящик зала судебного заседания (комнаты свидетеля) в домене суда:
- Необходимо обратиться с официальным запросом в государственное предприятие «Информационные судебные системы» с просьбой создать электронные ящики для залов видеоконференцсвязи. Запрос направляется на электронный адрес [email protected], в запросе нужно указать необходимое количество почтовых ящиков и электронный адрес для предоставления логина/пароля к этим ящикам;
- После получения почтовых ящиков авторизоваться на сайте ВКЗ под пользователем с ролью «Администратор организации»;
- Создать необходимое количество учетных записей. При заполнении полей ФИО указать название (номер) зала и суд;
- Предоставить соответствующие права организатора конференции для созданных учетных записей.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.