Електронний суд: як провести реєстрацію облікових записів залів

Роз'яснення щодо реєстрації облікових записів залів судових засідань підсистеми відеоконференцзв'язку .

Джерело фото: facebook.com/cabinet.court.gov.ua

У Державному підприємстві «Інформаційні судові системи» пояснили як провести реєстрацію облікових записів залів.

Якщо наявна електронна пошта в домені суду:

Авторизуватися на сайті ВКЗ під користувачем з роллю «Адміністратор організації» Створити необхідну кількість облікових записів. При заповненні полів ПІБ зазначити назву (номер) залу та суд; Надати відповідні права організатора конференції для створених облікових записів.

Якщо відсутня електронна поштова скринька залу судового засідання (кімнати свідка) в домені суду:

Необхідно звернутися з офіційним запитом до державного підприємства «Інформаційні судові системи» з проханням створити електронні скриньки для залів відеоконференцзв’язку. Запит направляється на електронну адресу [email protected], у запиті потрібно зазначити необхідну кількість поштових скриньок та електронну адресу для надання логіну/паролю до цих скриньок; Після отримання поштових скриньок, авторизуватися на сайті ВКЗ під користувачем з роллю «Адміністратор організації»; Створити необхідну кількість облікових записів. При заповненні полів ПІБ зазначити назву (номер) залу та суд; Надати відповідні права організатора конференції для створених облікових записів.

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