Електронний суд: як провести реєстрацію облікових записів залів

У Державному підприємстві «Інформаційні судові системи» пояснили як провести реєстрацію облікових записів залів.
Якщо наявна електронна пошта в домені суду:
- Авторизуватися на сайті ВКЗ під користувачем з роллю «Адміністратор організації»
- Створити необхідну кількість облікових записів. При заповненні полів ПІБ зазначити назву (номер) залу та суд;
- Надати відповідні права організатора конференції для створених облікових записів.
Якщо відсутня електронна поштова скринька залу судового засідання (кімнати свідка) в домені суду:
- Необхідно звернутися з офіційним запитом до державного підприємства «Інформаційні судові системи» з проханням створити електронні скриньки для залів відеоконференцзв’язку. Запит направляється на електронну адресу [email protected], у запиті потрібно зазначити необхідну кількість поштових скриньок та електронну адресу для надання логіну/паролю до цих скриньок;
- Після отримання поштових скриньок, авторизуватися на сайті ВКЗ під користувачем з роллю «Адміністратор організації»;
- Створити необхідну кількість облікових записів. При заповненні полів ПІБ зазначити назву (номер) залу та суд;
- Надати відповідні права організатора конференції для створених облікових записів.
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