У Парижі близько 60 будинків позначили зірками Давида: прокуратура розпочала розслідування

Символами іудейської релігії в ніч з 30 на 31 жовтня розмалювали житлові будинки та банки в 14-му окрузі міста.

Джерело фото: Twitter / Carine Petit

У Парижі на житлових будинках і банках в районі 14-го округу в ніч з 30 на 31 жовтня з'явилося близько шістдесяти зірок Давида, що є символами іудейської релігії. Паризька прокуратура розпочала розслідування за фактом пошкодження майна інших осіб з обтяжуючими обставинами, пов'язаними з расовою, етнічною або релігійною приналежністю, – повідомляє BFMTV.

Ці трафаретні сині зірки Давида були виявлені на житлових будинках і банках на вулицях Пер-Корентен, вулицях Томб-Іссуар або на перехресті вулиці Сен-Ів.

Поліція розглядає всі можливі версії подій.

Паризькі депутати міської ради реагують на інцидент з обуренням. Вони вважають подібні акти несумісними зі спокоєм та толерантністю в сучасному суспільстві і нагадують подібні вчинки під час Другої світової війни. Мерія Парижа вже взяла питання під особистий контроль і вимагає відповідальності тих, хто вчинив цей акт.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.