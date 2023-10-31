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  1. В Україні

У Парижі близько 60 будинків позначили зірками Давида: прокуратура розпочала розслідування

21:30, 31 жовтня 2023
Символами іудейської релігії в ніч з 30 на 31 жовтня розмалювали житлові будинки та банки в 14-му окрузі міста.
У Парижі близько 60 будинків позначили зірками Давида: прокуратура розпочала розслідування
Джерело фото: Twitter / Carine Petit
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У Парижі на житлових будинках і банках в районі 14-го округу в ніч з 30 на 31 жовтня з'явилося близько шістдесяти зірок Давида, що є символами іудейської релігії. Паризька прокуратура розпочала розслідування за фактом пошкодження майна інших осіб з обтяжуючими обставинами, пов'язаними з расовою, етнічною або релігійною приналежністю, – повідомляє BFMTV.

Ці трафаретні сині зірки Давида були виявлені на житлових будинках і банках на вулицях Пер-Корентен, вулицях Томб-Іссуар або на перехресті вулиці Сен-Ів.

Поліція розглядає всі можливі версії подій.

Паризькі депутати міської ради реагують на інцидент з обуренням. Вони вважають подібні акти несумісними зі спокоєм та толерантністю в сучасному суспільстві і нагадують подібні вчинки під час Другої світової війни. Мерія Парижа вже взяла питання під особистий контроль і вимагає відповідальності тих, хто вчинив цей акт.

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