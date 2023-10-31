В Париже около 60 домов обозначили звездами Давида: прокуратура начала расследование

Символами иудейской религии в ночь с 30 на 31 октября разрисовали жилые дома и банки в 14-м округе города.

Источник фото: Twitter / Carine Petit

В Париже на жилых домах и банках в районе 14-го округа в ночь с 30 на 31 октября появилось около шестидесяти звезд Давида, являющихся символами иудейской религии. Парижская прокуратура начала расследование по факту повреждения имущества других лиц с отягчающими обстоятельствами, связанными с расовой, этнической или религиозной принадлежностью, - сообщает BFMTV.

Эти трафаретные синие звезды Давида были обнаружены на жилых домах и банках на улицах Пер-Корентен, улицах Томб-Иссуар или на перекрестке улицы Сен-Ив.

Полиция рассматривает все возможные версии событий.

Парижские депутаты городского совета реагируют на инцидент с возмущением. Они считают подобные акты несовместимыми со спокойствием и толерантностью в современном обществе и напоминают подобные поступки во время Второй мировой войны. Мэрия Парижа уже взяла вопрос под личный контроль и требует ответственности тех, кто совершил этот акт.

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