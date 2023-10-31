В Гоструда объяснили, можно ли во время войны уволить женщину, имеющую ребенка с инвалидностью

Увольнение женщин, имеющих ребенка с инвалидностью, по инициативе работодателя не допускается, кроме случаев полной ликвидации предприятия.

Гоструда объясняет, можно ли уволить женщину, имеющую ребенка с инвалидностью, во время войны.

Отмечается, что увольнение беременных женщин и женщин, имеющих детей до трех лет (и в случае предоставления отпуска без сохранения заработной платы продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения ребенком шестилетнего возраста), одиноких матерей при наличии ребенка возрастом до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью по инициативе работодателя не допускается, кроме случаев полной ликвидации предприятия, учреждения, организации, когда допускается увольнение по обязательному трудоустройству (статья 184 Кодекса законов о труде Украины).

Основания для расторжения трудового договора по инициативе работодателя предусмотрены статьями 40 и 41 КЗоТ Украины. На увольнение работников по другим основаниям требования статьи 184 КЗоТ Украины не распространяются.

Исключением из общего правила является увольнение в связи с истечением срока трудового договора, поскольку увольнение на основании этой статьи допускается с обязательным трудоустройством. В период трудоустройства за работниками сохраняется средняя заработная плата, но не более трех месяцев со дня окончания срочного трудового договора.

Определение понятия одинокой матери на законодательном уровне отсутствует, но в соответствии с пунктом 9 постановления Пленума Верховного Суда Украины от 06.11.1992 №9 «О практике рассмотрения судами трудовых споров» одинокой матерью следует считать женщину, не состоящую в браке и в свидетельстве о рождение ребенка которой отсутствует запись об отце ребенка или запись об отце сделана в установленном порядке по указанию матери; вдову; другую женщину, которая воспитывает и содержит ребенка сама.

Кроме того, следует обратить внимание на то, что ребенком с инвалидностью считается лицо до достижения им восемнадцатилетнего возраста.

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