Приблизительно 100 украинцев ежедневно получают отказ в выезде из Украины на границе – ГПСУ

По словам представителя ГПСУ, каждый день выявляют от пяти до десяти человек, которые пытаются использовать поддельные документы для выезда за границу.

Источник фото: facebook.com/DPSUkraine

Отказ в пересечении государственной границы Украины на выезд ежедневно получают около 100 человек. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, которого цитирует «Интерфакс-Украина».

«В общей сложности примерно 100 человек в день получают отказ, потому что они не имеют достаточно документов и не подпадают под те условия пересечения государственной границы Украины», - сказал Демченко.

Кроме того, по его словам, каждый день выявляют от пяти до десяти человек, которые пытаются использовать поддельные документы для выезда за границу.

«За это также предусмотрена уголовная ответственность – таких лиц мы передаем правоохранительным органам... Если говорить об общем количестве нарушителей, пытавшихся использовать поддельные документы, то таких за время действия военного положения в целом было выявлено в пунктах пропуска более 7 тыс. человек», – рассказал Демченко.

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