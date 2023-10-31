Приблизно 100 українців щодня отримують відмову у виїзді з України на кордоні – ДПСУ

За словами представника ДПСУ, щодня виявляють від п'яти до десяти осіб, які намагаються використовувати підроблені документи для виїзду за кордон.

Джерело фото: facebook.com/DPSUkraine

Відмову в перетині державного кордону України на виїзд щодня отримують майже 100 осіб. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, якого цитує «Інтерфакс-Україна».

«Загалом приблизно 100 осіб за день отримують відмову, тому що вони не мають достатньо документів і не підпадають під ті умови перетину державного кордону України», - сказав Демченко.

Окрім того, за його словами, щодня виявляють від п'яти до десяти осіб, які намагаються використовувати підроблені документи для виїзду за кордон.

«За це також передбачена кримінальна відповідальність - таких осіб ми передаємо правоохоронним органам... Якщо говорити про загальну кількість порушників, які намагалися використати підроблені документи, то таких за час дії воєнного стану загалом було виявлено в пунктах пропуску понад 7 тис. осіб», - розповів Демченко.

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