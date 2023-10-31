У Вищій раді правосуддя знаходяться 12 366 скарг на суддів

З них, 2 800 скарг – це скарги на одних і тих же суддів з одних і тих же підстав.

У Вищій раді правосуддя 31 жовтня повідомили, скільки, станом на жовтень 2023 року, надійшло дисциплінарних скарг на суддів.

Наразі у Раді правосуддя чекають на розподіл 12 366 скарг на суддів.

При цьому 2 800 скарг, це, фактично, однакові скарги, які стосуються одних і тих же суддів та стосуються одних і тих же епізодів.

Нагадаємо, що з 1 листопада 2023 року Вища рада правосуддя відновлює розподіл дисциплінарних скарг на суддів.

До формування на конкурсних засадах автономної Служби дисциплінарних інспекторів розгляд дисциплінарних скарг будуть здійснювати члени Вищої ради правосуддя.

Також, нагадаємо, що через зміни у законодавстві, Вища рада правосуддя не здійснювала розгляд дисциплінарних скарг на суддів з серпня 2021 року.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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