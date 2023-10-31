В Высшем совете правосудия находятся 12 366 жалоб на судей

Из них, 2 800 жалоб – это жалобы на одних и тех же судей по одним и тем же основаниям.

В Высшем совете правосудия 31 октября сообщили, сколько по состоянию на октябрь 2023 года поступило дисциплинарных жалоб на судей.

Сейчас в Совете правосудия ждут распределения 12 366 жалоб на судей.

При этом 2 800 жалоб, это фактически одинаковые жалобы, касающиеся одних и тех же судей и касающиеся одних и тех же эпизодов.

Напомним, что с 1 ноября 2023 года Высший совет правосудия возобновляет распределение дисциплинарных жалоб на судей.

До формирования на конкурсной основе автономной Службы дисциплинарных инспекторов рассмотрение дисциплинарных жалоб будут осуществлять члены Высшего совета правосудия.

Также, напомним, что из-за изменений в законодательстве Высший совет правосудия не осуществлял рассмотрение дисциплинарных жалоб на судей с августа 2021 года.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.