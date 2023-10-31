Корректировал удары по Херсонщине и хотел стать «советником мэра»: судили коллаборанта

На Херсонщине к 12 годам за решеткой приговорен участник агентурной сети рф.

Источник фото: Офис Генерального прокурора

В городе Дружковка Херсонской области судили гражданина Украины за его участие в коллаборационной деятельности с оккупационными силами российской федерации. По решению суда, мужчина, который занимался сбором и передачей разведывательной информации в пользу оккупантов, получил до 12 лет лишения свободы. Кроме того, ему назначено лишение права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления в течение 10 лет. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Прокуроры Донецкой областной прокуратуры представили в суде свое обвинение в отношении данного лица, которому была признана вина за коллаборационную деятельность. Согласно обвинению, в сентябре 2022 года этот человек принял предложение гражданина Украины, который был завербован спецслужбами РФ, по сбору разведывательной информации для оккупантов.

Также, самостоятельно разработав план организации "власти" в городе Дружковка в случае его оккупации, этот человек выразил желание стать "советником мэра". Вместе с другими гражданами, которые были привлечены к агентурной сети в Донецкой и Харьковской областях, он постоянно предоставлял информацию о расположении украинских военных объектов, движение техники и оружия Вооруженных Сил Украины. Также он докладывал о результатах обстрелов в своем городе и даже указывал на "приоритетные цели" для ударов.

После тщательных следственных действий и доказательств, этот человек был разоблачен и взят под стражу в марте 2023 года. Во время обысков в его месте проживания изъяты различные материалы, свидетельствующие о его агентурной деятельности.

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