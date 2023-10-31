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Зеленский провел Ставку: обсудили безопасность в Черном море и Одесской области

14:22, 31 октября 2023
Также обсуждалась ситуация на фронте.
Зеленский провел Ставку: обсудили безопасность в Черном море и Одесской области
Фото: ОП
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Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, где говорили о ситуации в безопасности в Черном море и в Одесской области, событиях на фронте и наращивании собственного производства вооружения.

«Длительная, важная Ставка. В Международный день Черного моря – безопасность именно в этом регионе. Беспрепятственная работа «зернового коридора». Борьба с действиями противника, которые ставят под опасность мирное судоходство. Снижение способностей вражеского флота. Доклады командующего ВМС ВСУ Неижпапы, начальника ГУР МО Буданова, главы СБУ Малюка», - сообщил Зеленский.

Кроме того, по словам Президента, на заседании ставки обсудили ситуацию в Одесской области - защиту людей, энергетических объектов, портовой инфраструктуры. Также говорилось об усилении региональной системы ПВО и защите объектов критической инфраструктуры в приграничных и прифронтовых регионах. Докладывал Командующий Воздушными силами Николай Олещук.

По словам Зеленского, обсудили и ситуацию на фронте.

«Купянск, Авдеевка, Херсон. Доклады главкома Залужного, командующих Сырского, Тарнавского, Игнатова, Москалева, Содоля», - сообщил Зеленский.

Одной из тем было наращивание отечественного производства артсистем и артснарядов стандарта НАТО и графики поставки вооружения от партнеров. 

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