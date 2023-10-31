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Зеленський провів Ставку: обговорили безпеку в Чорному морі і на Одещині

14:22, 31 жовтня 2023
Також обговорювалася ситуація на фронті.
Зеленський провів Ставку: обговорили безпеку в Чорному морі і на Одещині
Фото: ОП
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Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, де говорили про безпекову ситуацію у Чорному морі та на Одещині, події на фронті та нарощування власного виробництва озброєння.

«Тривала, важлива Ставка. У Міжнародний день Чорного моря – про безпеку саме в цьому регіоні. Безперешкодна робота «зернового коридору». Боротьба з діями ворога, які ставлять під загрозу мирне судноплавство. Зниження спроможностей ворожого флоту. Доповіді командувача ВМС ЗСУ Неїжпапи, начальника ГУР МО Буданова, голови СБУ Малюка», - повідомив Зеленський.

Крім того, за словами Президента, на засіданні ставки обговорили безпекову ситуацію в Одеської області - захист людей, енергетичних об’єктів, портової інфраструктури.Також йшлось про посилення регіональної системи ППО та захист об’єктів критичної інфраструктури в прикордонних та прифронтових регіонах. Доповідав Командувач Повітряних сил Микола Олещук.

За словами Зеленського, обговорили і ситуацію на фронті.

«Куп’янськ, Авдіївка, Херсон. Доповіді головкома Залужного, командувачів Сирського, Тарнавського, Гнатова, Москальова, Содоля», - повідомив Зеленський.

Однією із тем також було нарощування вітчизняного виробництва артсистем та артснарядів стандарту НАТО та графіки постачання озброєння від партнерів. 

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