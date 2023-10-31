Депутати пропонують провести ротацію військовослужбовців

Верховній Раді пропонують зобов’язати командування здійснювати ротацію особового складу у повному складі у разі перебування особового складу підрозділу у зоні бойових дій понад 90 діб або зазнання санітарних втрат підрозділом понад 30% від штатної чисельності особового складу підрозділу.

У парламенті зареєстровано законопроект 10194, яким пропонується провести ротацію військовослужбовців.

Так, законопроектом пропонується внести зміни до Закону «Про військовий обов'язок і військову службу» шляхом доповнення його новою статтею 24-1 , яка визначає поняття та порядок проведення ротації (заміни) військовослужбовців, що беруть участь в бойових діях.

Як вказують автори, за майже два роки бойових дій на території України чимало підрозділів фактично знаходяться у зоні бойових дій по 4-6 місяців, від року і більше, а зміна місця їхнього перебування пов’язана з направленням на ще більш важливий напрямок.

«На прохання військовослужбовців вивести підрозділ для поновлення боєздатності звучить категорична відмова, обґрунтована відсутністю резерву для заміни особового складу. Тому більшість військових продовжують виконувати бойові завдання із впевненістю, що їх замінять або після смерті, або після полону.

При цьому, певні підрозділи жодного разу не брали участь у безпосередніх бойових діях, перебуваючи на відносно спокійних напрямках. Такий нерівноцінний розподіл бойових спроможностей деморалізує не лише військо, а й їхніх родичів, що втрачають відчуття справедливості та цінності кожного життя в процесі боротьби за незалежність.

Таке сталося, зокрема, завдяки недосконалості і виключно декларативному характеру законодавства у сфері морального-психологічного забезпечення особового складу військових формувань», - пишуть народні депутати у пояснювальній записці.

Отже, пропоновані зміни визначають, що ротація в зоні бойових дій означає заміну особового складу, що виконує бойове завдання та приймають безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації, перебуваючи безпосередньо в районах здійснення зазначених заходів або несе службу в складних умовах, на інших військовослужбовців, які не виконували такі завдання понад 30 діб.

Терміни ротації в Україні встановлює командування ЗСУ, які не повинні перевищувати 90 днів, а в разі неможливості виконати ці заходи вчасно не пізніше 105 діб.

Командування зобов’язано здійснювати ротацію (заміну) особового складу у повному складі у разі:

перебування особового складу підрозділу у зоні бойових дій понад 90 діб;

зазнання санітарних втрат підрозділом понад 30% від штатної чисельності особового складу підрозділу.

Направлення в пункт постійної дислокації військової частини для відновлення бойової спроможності становить не менше 30 днів.

Командир, який не забезпечив додержання вимог цієї статті та не вжив необхідних заходів щодо здійснення ротації (заміну) особового складу, несе відповідальність встановлену законодавством.

Разом з тим, перспективи цього законопроекту під питанням, адже його авторами виступають представники опозиції – депутати Олексій Гончаренко, Ірина Геращенко та інші.

Автор: Наталя Мамченко

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