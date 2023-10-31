Національна школа суддів оприлюднила календарний план роботи на листопад

З’явився календарний план підготовки суддів та працівників апарату на листопад 2023 року.

Національна школа суддів України опублікувала календарний план підготовки суддів, помічників суддів для підтримання кваліфікації, періодичного навчання суддів з метою підвищення рівня їхньої кваліфікації, підготовки та періодичного навчання з метою підвищення рівня кваліфікації працівників апаратів судів та працівників Служби судової охорони за рахунок коштів Державного бюджету України та у співпраці з проєктами міжнародної технічної допомоги, міжнародними організаціями та фондами на листопад 2023 року.

Ознайомитися з Календарним планом можна нижче:

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