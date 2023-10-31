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  1. Суд інфо

ВРП відтермінувала відновлення роботи Білозерського районного суду Херсонської області

14:26, 31 жовтня 2023
Херсонський міський суд розглядатиме справи, які вже надійшли, до 30 листопада включно.
ВРП відтермінувала відновлення роботи Білозерського районного суду Херсонської області
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Вища рада правосуддя 31 жовтня 2023 року вирішила відтермінувати початок відновлення роботи Білозерського районного суду Херсонської області до 1 грудня 2023 року. Згідно з оновленими рішеннями, суд відновить свою роботу з 1 грудня 2023 року.

Крім того, Херсонський міський суд Херсонської області продовжить розгляд справ, які надійшли на розгляд цього суду, до 30 листопада 2023 року включно.

В поданні Голови Верховного Суду йдеться про необхідність відтермінування відновлення роботи Білозерського районного суду Херсонської області у зв’язку з постійними обстрілами військами російської федерації території Херсонської області, що несе загрозу здоров’ю та життю мешканців громади, суддів і працівників апарату суду, також зазначено, що безпекова ситуація на території Білозерської територіальної громади залишається нестабільною.

Довідково, Законом України «Про судоустрій і статус суддів» встановлено, що у разі неможливості здійснення правосуддя судом з об’єктивних причин під час воєнного або надзвичайного стану, у зв’язку зі стихійним лихом, військовими діями, заходами щодо боротьби з тероризмом або іншими надзвичайними обставинами може бути змінено територіальну підсудність судових справ, що розглядаються в такому суді, за рішенням Вищої ради правосуддя, що ухвалюється за поданням Голови Верховного Суду, шляхом її передачі до суду, який найбільш територіально наближений до суду, який не може здійснювати правосуддя, або іншого визначеного суду.

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