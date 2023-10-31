ВСП отсрочил возобновление работы Белозерского районного суда Херсонской области

Херсонский городской суд будет рассматривать дела, которые уже поступили, до 30 ноября включительно.

Высший совет правосудия 31 октября 2023 года решил отсрочить начало возобновления работы Белозерского районного суда Херсонской области до 1 декабря 2023 года. Согласно обновленным решениям, суд возобновит свою работу с 1 декабря 2023 года.

Кроме того, Херсонский городской суд Херсонской области продолжит рассмотрение дел, поступивших на рассмотрение этого суда, до 30 ноября 2023 года включительно.

В представлении Председателя Верховного Суда говорится о необходимости отсрочки возобновления работы Белозерского районного суда Херсонской области в связи с постоянными обстрелами войсками российской федерации территории Херсонской области, что несет угрозу здоровью и жизни жителей общины, судей и работников аппарата суда, также указано, что ситуация с безопасностью на территории Белозерской территориальной общины остается нестабильной.

Справочно, Законом Украины "О судоустройстве и статусе судей" установлено, что в случае невозможности осуществления правосудия судом по объективным причинам во время военного или чрезвычайного положения, в связи со стихийным бедствием, военными действиями, мерами по борьбе с терроризмом или другими чрезвычайными обстоятельствами может быть изменена территориальная подсудность судебных дел, рассматриваемых в таком суде, по решению Высшего совета правосудия, принимается по представлению Председателя Верховного Суда, путем ее передачи в суд, который наиболее территориально приближен к суду, который не может осуществлять правосудие, или другого определенного суда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.