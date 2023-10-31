ВСП отсрочил возобновление работы Белозерского районного суда Херсонской области

Высший совет правосудия 31 октября 2023 года решил отсрочить начало возобновления работы Белозерского районного суда Херсонской области до 1 декабря 2023 года. Согласно обновленным решениям, суд возобновит свою работу с 1 декабря 2023 года.
Кроме того, Херсонский городской суд Херсонской области продолжит рассмотрение дел, поступивших на рассмотрение этого суда, до 30 ноября 2023 года включительно.
В представлении Председателя Верховного Суда говорится о необходимости отсрочки возобновления работы Белозерского районного суда Херсонской области в связи с постоянными обстрелами войсками российской федерации территории Херсонской области, что несет угрозу здоровью и жизни жителей общины, судей и работников аппарата суда, также указано, что ситуация с безопасностью на территории Белозерской территориальной общины остается нестабильной.
Справочно, Законом Украины "О судоустройстве и статусе судей" установлено, что в случае невозможности осуществления правосудия судом по объективным причинам во время военного или чрезвычайного положения, в связи со стихийным бедствием, военными действиями, мерами по борьбе с терроризмом или другими чрезвычайными обстоятельствами может быть изменена территориальная подсудность судебных дел, рассматриваемых в таком суде, по решению Высшего совета правосудия, принимается по представлению Председателя Верховного Суда, путем ее передачи в суд, который наиболее территориально приближен к суду, который не может осуществлять правосудие, или другого определенного суда.
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