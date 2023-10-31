Национальная школа судей обнародовала календарный план работы на ноябрь

Появился календарный план подготовки судей и работников аппарата на ноябрь 2023 года.

Национальная школа судей Украины опубликовала календарный план подготовки судей, помощников судей для поддержки квалификации, периодического обучения судей с целью повышения уровня их квалификации, подготовки и периодического обучения для повышения уровня квалификации работников аппаратов судов и работников Службы судебной охраны за счет средств Государственного бюджета Украины и в сотрудничестве с проектами международной технической помощи, международными организациями и фондами на ноябрь 2023 года.

Ознакомиться с Календарным планом можно ниже:

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