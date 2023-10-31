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Депутаты предлагают провести ротацию военнослужащих

Верховной Раде предлагают обязать командование осуществлять ротацию личного состава в полном составе в случае нахождения личного состава подразделения в зоне боевых действий более 90 суток или санитарных потерь подразделением более 30% от штатной численности личного состава подразделения.

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Депутаты предлагают провести ротацию военнослужащих

14:20, 31 октября 2023
Верховной Раде предлагают обязать командование осуществлять ротацию личного состава в полном составе в случае нахождения личного состава подразделения в зоне боевых действий более 90 суток или санитарных потерь подразделением более 30% от штатной численности личного состава подразделения.
Депутаты предлагают провести ротацию военнослужащих
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В парламенте зарегистрирован законопроект 10194, которым предлагается провести ротацию военнослужащих.

Так, законопроект предлагает внести изменения в Закон «О воинской обязанности и военной службе» путем дополнения его новой статьей 24-1, которая определяет понятие и порядок проведения ротации (замены) военнослужащих, участвующих в боевых действиях.

Как указывают авторы, за почти два года боевых действий на территории Украины многие подразделения фактически находятся в зоне боевых действий по 4-6 месяцев, от года и больше, а смена места их пребывания связана с направлением на еще более важное направление.

«По просьбе военнослужащих вывести подразделение для возобновления боеспособности звучит категорический отказ, обоснованный отсутствием резерва для замены личного состава. Поэтому большинство военных продолжают выполнять боевые задания с уверенностью, что их заменят либо после смерти, либо после плена.

При этом определенные подразделения ни разу не участвовали в непосредственных боевых действиях, находясь в относительно спокойных направлениях. Такое неравноценное распределение боевых способностей деморализует не только войско, но и их родственников, теряющих чувство справедливости и ценности каждой жизни в процессе борьбы за независимость.

Такое произошло, в частности, благодаря несовершенству и исключительно декларативному характеру законодательства в сфере морально-психологического обеспечения личного состава военных формирований», – пишут народные депутаты в пояснительной записке.

Следовательно, предлагаемые изменения определяют, что ротация в зоне боевых действий означает замену личного состава, выполняющего боевое задание и принимающих непосредственное участие в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии рф, находясь непосредственно в районах осуществления указанных мероприятий или несет службу в сложных условиях, на других военнослужащих, не выполнявших такие задачи более 30 суток.

Сроки ротации в Украине устанавливает командование ВСУ, которые не должны превышать 90 дней, а в случае невозможности выполнить эти мероприятия вовремя не позднее 105 суток.

Командование обязано осуществлять ротацию (замену) личного состава в полном составе в случае:

  • нахождения личного состава подразделения в зоне боевых действий более 90 суток;
  • понесения санитарных потерь подразделением более 30% от штатной численности личного состава подразделения.

Направление в пункт постоянной дислокации воинской части для восстановления боевой способности составляет не менее 30 дней.

Командир, который не обеспечил соблюдение требований настоящей статьи и не принял необходимые меры по осуществлению ротации (замены) личного состава, несет ответственность, установленную законодательством.

Вместе с тем перспективы этого законопроекта под вопросом, ведь его авторами выступают представители оппозиции – депутаты Алексей Гончаренко, Ирина Геращенко и др.

Автор: Наталья Мамченко

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