Коригував удари по Херсонщині та хотів стати «радником мера»: судили колаборанта

На Херсонщині до 12 років за ґратами засуджено учасника агентурної мережі рф.

Джерело фото: Офіс Генерального прокурора

У місті Дружківка Херсонської області судили громадянина України за його участь у колабораційній діяльності з окупаційними силами російської федерації. За рішенням суду, чоловік, який займався збором і передачею розвідувальної інформації на користь окупантів, отримав до 12 років позбавлення волі. Крім того, йому призначено позбавлення права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування протягом 10 років. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Прокурори Донецької обласної прокуратури представили в суді своє обвинувачення стосовно даної особи, якому було визнано вину за колабораційну діяльність. Згідно з обвинуваченням, у вересні 2022 року цей чоловік прийняв пропозицію громадянина України, який був завербований спецслужбами РФ, щодо збору розвідувальної інформації для окупантів.

Також, самостійно розробивши план організації «влади» у місті Дружківка в разі його окупації, цей чоловік виразив бажання стати «радником мера». Разом із іншими громадянами, які були залучені до агентурної мережі в Донецькій та Харківській областях, він постійно надавав інформацію про розташування українських військових об'єктів, рух техніки та зброї Збройних Сил України. Також він доповідав про результати обстрілів у своєму місті та навіть вказував на «пріоритетні цілі» для ударів.

Після ретельних слідчих дій та доказів, цей чоловік був викритий та взятий під варту в березні 2023 року. Під час обшуків в його місці мешкання вилучено різні матеріали, що свідчили про його агентурну діяльність.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.