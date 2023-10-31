Замість соцвиплат людям з інвалідністю пропонують надавати послугу з облаштування робочого місця, - міністр соцполітики пояснила деталі

На всіх соціальних виплат не вистачить, бо міжнародна підтримка має властивість вичерпуватися, і до повоєнної відбудови мають бути залучені всі, - міністр соціальної політики Оксана Жолнович пояснила, чому настав час змінювати підходи до пільг від держави.

Очевидно, що кількість людей з інвалідністю в Україні буде зростати. Тому настав час змінювати підходи до соціальної підтримки від держави. Про це розповіла міністр соціальної політики України Оксана Жолнович в ефірі «Укрінформ: Вечірній стрім».

«Інвалідність буває різною. І тут нам треба піднімати питання: а чи всі сьогоднішні підтримки ми маємо зберігати в існуючому стані?

Чи всі виплати, якщо, наприклад, людина пройшла реабілітацію, ми забезпечили її протезом, перенавчанням, облаштуванням робочого місця і дому, і дали роботу, яка, наприклад, коштує 10-20 тисяч гривень. Чи є сенс виплачувати їй пенсію у 2 тисячі гривень?

Чи не краще ці кошти витратити на те, щоб допомогти людині із супроводом на робочому місці, з облаштуванням під неї робочого місця? Вважаю, краще надати людині послугу й забезпечити її економічну самостійність. Це набагато ефективніше», - наголосила Жолнович.

«Ми всі повинні розуміти, що після війни відновлювати економіку доведеться кожному. Всі, хто можуть працювати, повинні працювати. Тому що міжнародна підтримка інших держав вже скорочується і буде скорочуватися. І ми повинні дбати про себе самі», - зазначила міністр.

За її словами, треба говорити з суспільством чесно.

«Тобто, якщо ми далі продовжимо говорити про те, що держава може все всім забезпечувати, але у нас 13 млн людей, які сплачують податки і працюють, і на них вже припадають 11 млн пенсіонерів плюс 3 млн людей з інвалідністю плюс 7 млн дітей плюс кілька мільйонів домогосподарств, які отримують субсидію, то ми повинні розуміти, що не можемо витрачати більше, ніж заробляємо.

Може вийти так, що не залишиться людини в принципі, яка би не отримувала якусь соціальну виплату чи допомогу. Тоді ми втратимо себе економічно, ми розвалимо країну зсередини», - пояснила Оксана Жолнович.

Нагадаємо, що за даними Пенсійного фонду в Україні 10,5 млн пенсіонерів. З них 1,1 млн пенсіонерів отримує пенсію більше 10 тисяч грн.

Також ми повідомляли, що Міністерство охорони здоров’я підготувало законопроект, який пропонує скасувати інститут встановлення інвалідності й пропонує замість неї «оцінку втрати функціональності».

«У нас будуть зовсім інші підходи до проведення медико-соціальної експертизи та встановлення інвалідності. Це глобальна реформа. Вона буде пов’язана з тим, що людина з травмою потрапила на реабілітацію, а звідти завдяки мультидисциплінарній команді через електронні інструменти, у тому числі електронний МСЕК, вона потрапляє у відповідні сфери, аби повернути її функціональність, яку вона втратила через травму або хворобу», - зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, найближчим часом презентують законопроект, який змінює всю методологію встановлення інвалідності.

«Ми відмовляємося від інвалідності як такої, а говоримо про оцінку втрати функціональності. У нас зараз проблема в тому, що ми женемося за інвалідністю, бо вона дає пільги та компенсації, а не повернення людини в економічний стан.

Ми не запитали, що хоче людина, а кажемо, що ось це можемо дати. Це пострадянська модель, від якої ми повинні відмовитися», - додав міністр.

Автор: Наталя Мамченко

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