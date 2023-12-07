У «Києві цифровому» сповіщатимуть про відключення світла: як підключити послугу

Киян сповіщатимуть як про стабілізаційне, такі про екстрене відключення електроенергії.

В дополнении «Киев цифров» появились сведения о введении и закреплении стабилизирующихся, а также внешнего освещения в столицах. Об этом сообщили в «ДТЭК Киевские электросети».

Так, что в Киеве необходимо ввести стабилизацию или внешнее отключение электроэнергии, то при необходимости добавления «Киевских цифр» следует отметить про это явление.

Чтобы подвести итоги, необходимо выполнить следующие действия:

открыть программу

узнать «Комунальные услуги» - ДТЭК - Светло

Додать адрес (якщо вона не зберегалась автоматически).

После этого вы оперативно отмените информацию о введении и завершении стабилизации, а также о внешнем отключении света. В это время вы можете переглянуть актуальные графики.

Таким образом, эту информацию можно отобрать как циклодобово, так и включить режим «Не турбувати ночью».

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