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Водій міжнародних перевезень не міг працевлаштуватися в Україні і сплачувати аліменти на утримання дітей, — ВС залишив в силі вирок суду

Чоловік посилався на обмеження права виїзду за межі України.

Верховний Суд висловився щодо обов’язку обвинувачення долучати під час судового розгляду всі зібрані під час досудового розслідування докази

При проведенні досліджень експерт використав висновок іншої експертизи, яка стороною обвинувачення не надавалася суду для дослідження, - що вирішив Верховний Суд.

Якщо представник вчинив правочин не в інтересах довірителя, а у власних, то це є підставою для визнання такого правочину недійсним, - Верховний Суд

У такому випадку довіритель не повинен доводити, що цей правочин вчинено не в його інтересах, збитковість правочину, недобросовісність чи нерозумність своїх дій.

Верховна Рада ухвалила зміни до процедур суддівської кар’єри та підвищила зарплати членам ВРП і ВККС

Парламент прийняв в цілому закон щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри, який передбачає підвищення «мінімальної» винагороди членам Вищої ради правосуддя та ВККС до 236 тисяч грн.

Верховна Рада розгляне зміни до Цивільного кодексу щодо змін у корпоративних відносинах

Також пропонується визначити, що відомості про місцезнаходження юридичної особи включаються до єдиного державного реєстру.

  1. У світі

У «Києві цифровому» сповіщатимуть про відключення світла: як підключити послугу

23:18, 7 грудня 2023
Киян сповіщатимуть як про стабілізаційне, такі про екстрене відключення електроенергії.
У «Києві цифровому» сповіщатимуть про відключення світла: як підключити послугу
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В дополнении «Киев цифров» появились сведения о введении и закреплении стабилизирующихся, а также внешнего освещения в столицах. Об этом сообщили в «ДТЭК Киевские электросети».

Так, что в Киеве необходимо ввести стабилизацию или внешнее отключение электроэнергии, то при необходимости добавления «Киевских цифр» следует отметить про это явление.

Чтобы подвести итоги, необходимо выполнить следующие действия:

открыть программу

узнать «Комунальные услуги» - ДТЭК - Светло

Додать адрес (якщо вона не зберегалась автоматически).

После этого вы оперативно отмените информацию о введении и завершении стабилизации, а также о внешнем отключении света. В это время вы можете переглянуть актуальные графики.

Таким образом, эту информацию можно отобрать как циклодобово, так и включить режим «Не турбувати ночью».

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