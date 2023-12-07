Парламент Данії заборонив спалювати Коран

Також заборонено паплюжити, топтати або розрізати релігійні писання на частини.

Парламент Данії ухвалив законопроект, який передбачає заборону спалення релігійних текстів, зокрема Корану. Про це інформує пресслужба датського Мін'юсту.

Законопроект про заборону "неприйнятного поводження" з текстами, які мають важливе значення для визнаних релігійних спільнот, представили восени. Це мотивували зростанням терористичної загрози у зв'язку з акціями, де активісти спалювали священні книги.

Тепер законопроект схвално 94 голосами представників керівних партій, 77 законодавців проголосували "проти".

Також відтепер буде незаконно паплюжити, топтати або розрізати релігійні писання на частини.

Порушникам нового закону загрожують штрафи або ув'язнення на строк до 2 років.

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