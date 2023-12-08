Ущерб в минимум 10 млн грн: на Волыни разоблачили схему по масштабному хищению леса

Предприниматель организовал собственную бригаду наемных работников, незаконно заготовлявших ели и сосны.

Фото: Департамент стратегических расследований Нацполиции

В Камень-Каширском районе Волыни правоохранители разоблачили схему незаконной вырубки леса. Ущерб оценивается по меньшей мере в 10 миллионов гривен. Об этом сообщила пресс-служба Департамента стратегических расследований полиции.

Отмечается, что незаконную вырубку организовал директор частного предприятия, специализирующегося на лесопильном производстве и должностные лица местных государственных лесхозов.

В частности, предприниматель организовал собственную бригаду наемных работников, незаконно заготовлявших ели и сосны. Вырубленную древесину вывозили на подконтрольную бизнесмену пилораму и после обработки продавали в виде паллетных досок.

«Сбывали изготовленную лесопродукцию как в Украине, так и за ее пределами. Для прикрытия подозреваемые были привлечены к схеме частного предпринимателя. Он официально покупал небольшие партии древесины, обеспечивая таким образом условную легальность незаконных сделок. Вырубка древесины происходила при согласовании и содействии работников местных лесничеств – за отдельную плату должностные лица не мешали противоправным действиям "черных" лесорубов», – говорится в сообщении.

Злоумышленники ежемесячно незаконно вывозили из государственных лесхозов около 250 м3 древесины. Только по предварительным оценкам ущерб окружающей среде достигает не менее 10 млн грн.

В ходе обысков следователи изъяли компьютерную технику, "черновые" записи и более 500 кубометров неучтенной древесины. Стоимость изъятого сырья составляет более 2 миллионов гривен. Решается вопрос о наложении ареста на изъятую лесопродукцию.

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