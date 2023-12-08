Російського окупанта засудили в Україні за викрадення дитини на Чернігівщині

15-річного хлопця утримували в неналежних санітарних умовах у гаражних і підсобних приміщеннях.

Фото: Чернігівська обласна прокуратура

За викрадення 15-річного підлітка під час окупації частини Чернігівської області російський окупант отримав покарання. Його визнали винним у порушенні законів і звичаїв війни, повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Як стало відомо, 19 березня 2022 року російські окупанти разом з фігурантом викрали хлопця в одному із сіл Чернігівського району.

Вони протиправно утримували його протягом чотирьох днів, щоб змусити матір - військовослужбовця ЗСУ надати відомості щодо місць дислокації українських військових підрозділів.

Загарбники здійснювали психологічний тиск на жінку. Систематично телефонували їй та надсилали повідомлення з погрозами вчинити фізичне насильство щодо сина. Крім того, змушували його записувати голосові повідомлення, які далі надсилалися матері.

Хлопця утримували в неналежних санітарних умовах у гаражних і підсобних приміщеннях, позбавленого можливості зв'язатися з рідними.

Окупанта засуджено до 12 років позбавлення волі.

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