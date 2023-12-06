Українські фури з Польщі переправляють через залізницю: у ЗМІ публікують відео

Немає поки підтвердження, що це ті фури, які застрягли на кордоні через блокаду.

У ЗМІ з’явилося відео з українськими фурами, які з Польщі переправляють через залізницю. Однак немає підтвердження того, що це ті фури, які застрягли на кордоні через блокаду польських перевізників.

Раніше повідомлялося, що уряд Польщі вимагатиме від Єврокомісії скасувати "транспортний безвіз" для України.

Україна та Польща напрацювали перші заходи для розблокування кордону.

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