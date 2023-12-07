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Верховний Суд висловився щодо обов’язку обвинувачення долучати під час судового розгляду всі зібрані під час досудового розслідування докази

При проведенні досліджень експерт використав висновок іншої експертизи, яка стороною обвинувачення не надавалася суду для дослідження, - що вирішив Верховний Суд.

Якщо представник вчинив правочин не в інтересах довірителя, а у власних, то це є підставою для визнання такого правочину недійсним, - Верховний Суд

У такому випадку довіритель не повинен доводити, що цей правочин вчинено не в його інтересах, збитковість правочину, недобросовісність чи нерозумність своїх дій.

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  1. У світі

США звинуватили чотирьох військових рф у катуванні американця

08:12, 7 грудня 2023
Повідомляється, що американця били та катували його протягом 10 днів.
США звинуватили чотирьох військових рф у катуванні американця
Фото: Getty Images
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Міністерство юстиції США висунуло звинувачення чотирьом російським військовим у катуванні американця в Україні. Про це на брифінгу оголосив генеральний прокурор США Меррік Гарленд.

"Звинувачення включають катування, нелюдське поводження та незаконне ув’язнення громадянина США в Україні після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року", - розповів Гарланд.

Згідно з документами, оприлюдненими у федеральному суді штату Вірджинія, четверо російських військових викрали американця з будинку в селі Милове на Харківщині у квітні 2022 року. Вони били та катували його протягом 10 днів. Постраждалого роздягали догола, зв'язали йому руки за спиною та били кулаками, ногами та прикладами автоматів.

Це перший випадок, коли уряд США застосував закон, спрямований на переслідування тих, хто скоює воєнні злочини проти американських громадян за кордоном.

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