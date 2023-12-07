В Україні повернуть кримінальну відповідальність за контрабанду товарів

Законопроект Володимира Зеленського, що лежав у Раді з квітня 2021 року стосовно криміналізації контрабанди товарів, можуть нарешті прийняти як закон.

Ще з квітня 2021 року у Верховній Раді перебуває на розгляді законопроект 5420 Володимира Зеленського про криміналізацію контрабанди товарів. У липні 2021 року парламент ухвалив його в першому читанні, у грудні 2021 року була готова таблиця змін до другого читання, але з того часу з невідомих причин законопроект далі не рухався.

13 вересня 2023 року Комітет з питань правоохоронної діяльності, очолюваний Сергієм Іонушасом, підготував оновлену таблицю змін для ухвалення в другому читанні.

Слід нагадати, що 15 листопада 2011 року Верховна Рада декриміналізувала контрабанду товарів шляхом прийняття Закону щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності № 4025-VI, яким, серед іншого, внесла зміни до статті 201 Кримінального кодексу. Так, з 2012 року переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю товарів не є контрабандою і не вважається злочином.

Чинна редакція статті 201 КК передбачає настання кримінальної відповідальності лише за переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї або боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї або бойових припасів до неї), частин вогнепальної нарізної зброї, а також спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації. Незаконне переміщення інших товарів, вказаних у цій статті, крім наркотичних речовин (стаття 305 КК), та лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України (стаття 201-1 КК), на сьогоднішній день не є контрабандою.

Відповідно до статті 2 Кодексу про адміністративні правопорушення питання щодо адміністративної відповідальності за порушення митних правил регулюються Митним кодексом.

Однак, на думку ініціатора проекту, це не забезпечує належну превентивну функцію і не усуває бажання осіб у подальшому займатися протиправною діяльністю та, зрештою, негативно впливає на наповнення бюджету.

Отже, законопроект у редакції Комітету від 13 вересня передбачав, що криміналізація контрабанди повернеться з 1 січня 2024 року.

Вносилися зміни до Кримінального процесуального кодексу щодо підслідності, а Кримінальний кодекс доповнювався статтями 201-3 і 201-4.

Разом із тим, 6 грудня 2023 року на позачерговому засіданні Комітету було переглянуто попереднє рішення Комітету від 13 вересня з огляду на лист Міністерства фінансів України та Міністерства юстиції України.

В розгляді зазначеного питання взяв участь заступник Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук, який озвучив позицію Міністерства фінансів України та Міністерства юстиції України, відповідно до якої пропонується поетапне набрання чинності положеннями законопроекту щодо запровадження кримінальної відповідальності за: контрабанду підакцизних товарів – з 1 січня 2024 року, контрабанду всіх інших товарів – з 1 липня 2024 року.

Комітет вирішив рекомендувати парламенту за наслідками розгляду прийняти в другому читанні та в цілому як Закон.

Наразі остаточна версія законопроекту ще невідома.

Автор: Наталя Мамченко

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