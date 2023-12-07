Хто з іноземних експертів буде відбирати дисциплінарних інспекторів для Вищої ради правосуддя: прізвища

У склад конкурсної комісії делегували громадян Литви, Словаччини та США.

Джерело фото: Вища рада правосуддя

У Вищій раді правосуддя 6 грудня повідомили, що міжнародні організації, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод протягом останніх трьох років надають Україні міжнародну технічну допомогу у сфері судової реформи та/або запобігання і протидії корупції, делегували трьох кандидатів до складу конкурсної комісії з відбору дисциплінарних інспекторів.

Хоча у ВРП не назвали прізвищ делегованих у склад конкурсної комісії іноземних експертів, однак «Судово-юридичній газеті» вдалося дізнатися їх прізвища.

1.Реда Мольєне – колишня директор Національної судової адміністрації Литви (аналог української Державної судової адміністрації). Реда Мольєне добре відома в Україні, оскільки неодноразово надавала консультативну допомогу ДСА та органам суддівського врядування.

Наразі є експертом проекту ЄС «Право-Justice».

2. Павол Жілінчик – колишній член Судової ради Словацької республіки (аналог української Вищої ради правосуддя). Також був керівником відділу захисту прав людини в Офісі омбудсмена Словацької республіки.

Павол Жілінчик відомий в Україні як один із консультантів під час створення Вищого антикорупційного суду. Відомий також як експерт USAID.

3. Джон Ерлік – суддя у відставці, у 2000-2020 роках суддя King County Superior Court (Сіетл, штат Вашингтон, США), ад’юнкт-професор Школи права університету Сіетла.

Вказані представники міжнародних організацій, разом з трьома українськими представниками, яких ВРП також ще має призначити, будуть відбирати 26 дисциплінарних інспекторів (включно з керівником та заступником керівника Служби дисциплінарних інспекторів).

Крім того, 6 грудня у ВРП повідомили, що конкурсна комісія вже скоро буде створена, після чого буде оголошено конкурс на зайняття посад дисциплінарних інспекторів.

Нагадаємо, що Служба дисциплінарних інспекторів є автономними підрозділом у складі Вищої ради правосуддя, яка буде здійснювати попередній розгляд дисциплінарних скарг на суддів.

«Судово-юридична газета» також повідомляла, яку зарплату будуть отримувати керівництво Служби дисциплінарних інспекторів та дисциплінарні інспектори.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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