Скільки будуть платити Дисциплінарним інспекторам, що фільтруватимуть скарги на суддів

Стало відомо, які посадові оклади і надбавки передбачені для дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя.

Як відомо, 19 жовтня набув чинності Закон щодо зміни статусу та порядку формування Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя №3378-IX (законопроект 9483-2).

Дисциплінарні інспектори готуватимуть проекти ухвал і рішень дисциплінарної палати та Вищої ради правосуддя у межах дисциплінарного провадження стосовно судді, а також проекти висновків та рішень ВРП за скаргами на рішення у дисциплінарних справах стосовно суддів.

Конкурс до служби дисциплінарних інспекторів Вища рада правосуддя має оголосити протягом 2 місяців з дня набрання чинності цим Законом, тобто, до 19 грудня.

Скільки будуть отримувати дисциплінарні інспектори

З урахуванням змін посадовий оклад керівника служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя встановлюється у розмірі 40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених на 1 січня календарного року, заступника керівника служби дисциплінарних інспекторів – у розмірі 35 прожиткових мінімумів, дисциплінарного інспектора– у розмірі 30 прожиткових мінімумів.

Вища рада правосуддя у відповідь на запит «Судово-юридичної газети» стосовно того, чи будуть застосовуватися для розрахунку посадового окладу Служби дисциплінарних інспекторів так звані зменшені розміри прожиткового мінімуму (2102 грн) або ж посадовий оклад буде розраховуватися з «загального» прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого Законом про Державний бюджет на 2024 рік (тобто 3028 грн), зазначила, що статтею 7 Закону про Державний бюджет України на 2024 рік установлено прожитковий мінімум для працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами на рівні 2102 гривні.

«Таким чином, для розрахунку посадового окладу осіб служби дисциплінарних інспекторів буде застосовуватися зменшений розмір прожиткового мінімуму – 2102 гривні», - підкреслили у ВРП.

Отже:

керівник Служби дисциплінарних інспекторів буде отримувати посадовий оклад 84 080 грн,

заступник керівника Служби дисциплінарних інспекторів – 73 570 грн,

дисциплінарний інспектор – 63 060 грн.

На які надбавки і доплати можуть розраховувати дисциплінарні інспектори

Разом з тим, як вказали у ВРП, до постійних складових заробітної плати керівника Служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, його заступника та дисциплінарних інспекторів віднесено посадовий оклад, надбавку за ранг державного службовця та надбавку за вислугу років на державній службі.

На дисциплінарних інспекторів розповсюджується дія Закону «Про державну службу», відповідно до якого вони мають право на надбавку за вислугу років (її розмір визначається цим Законом) та надбавку за ранг державного службовця (її розмір визначається Кабінетом Міністрів). Нагадаємо, що надбавка за вислугу років на державній службі встановлюється на рівні 3% посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50% посадового окладу. Тобто, для «рядового» дисциплінарного інспектора кожний рік стажу буде вартувати плюс 1 891,8 грн до окладу, але не більше 31 530 грн.

Розмір цих надбавок вже буде залежати від того, кого саме виберуть до складу Служби.

Втім, з огляду на вимоги до керівників Служби (зокрема керівником служби дисциплінарних інспекторів може бути обрана особа, яка відповідає вимогам до дисциплінарного інспектора, має стаж професійної діяльності у сфері права не менше семи років, досвід роботи на посадах державної служби категорій "А" чи "Б" або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше трьох років, а також вільно володіє іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи), такі надбавки вони, скоріш за все, матимуть.

Крім того, дисциплінарним інспектором може бути призначений суддя у відставці, а для відставки суддя повинен мати стаж роботи на посаді судді не менше 20 років. Отже, у статусі «рядового» дисциплінарного інспектора він зможе отримувати надбавку за вислугу років до 31 530 грн плюс до окладу (до стажу держслужби зараховується час перебування на посаді судді).

Однак доплата за науковий ступінь не передбачена цим Законом, зазначили у ВРП.

Отже, для керівника Служби дисциплінарних інспекторів, який має максимальну вислугу років, винагорода може становити до 126 120 грн, без врахування надбавки за ранг.

Чи матимуть право вказані особи на стимулюючі виплати?

Відповідно до абзацу 5 ч. 9 статті 150 Закону «Про судоустрій і статус суддів» керівнику служби дисциплінарних інспекторів, його заступнику та дисциплінарним інспекторам Вищої ради правосуддя премії та стимулюючі виплати не встановлюються.

Які соціальні гарантії передбачені для інспектора, заступника та керівника Служби дисциплінарних інспекторів? Чи матимуть вони право на виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально – побутових питань, на оздоровлення тощо

Відповідно до статті 54 Закону «Про державну службу» державним службовцям може надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань. Порядок надання та розмір такої допомоги визначаються Кабінетом Міністрів України.

Положеннями статті 57 цього Закону передбачено надання державним службовцям щорічної основної оплачуваної відпустки тривалістю 30 календарних днів, якщо законом не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою грошової допомоги у розмірі середньомісячної заробітної плати.

Згідно з абзацом 6 частини 9 статті 150 Закону «Про судоустрій і статус суддів» у разі призначення судді у відставці дисциплінарним інспектором Вищої ради правосуддя за ним зберігаються пенсія або довічне грошове утримання, а також інші гарантії, визначені цим Законом.

Автор: Наталя Мамченко

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