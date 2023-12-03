Сколько будут платить Дисциплинарным инспекторам, фильтрующим жалобы на судей

Стало известно, какие должностные оклады и надбавки предусмотрены для дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия

Как известно, 19 октября вступил в силу Закон об изменении статуса и порядке формирования Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия №3378-IX (законопроект 9483-2).

Дисциплинарные инспекторы будут готовить проекты решений и решений дисциплинарной палаты и Высшего совета правосудия в рамках дисциплинарного производства в отношении судьи, а также проекты выводов и решений ВСП по жалобам на решения по дисциплинарным делам в отношении судей.

Конкурс в службу дисциплинарных инспекторов Высший совет правосудия должен объявить в течение 2 месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона, то есть до 19 декабря.

Сколько получат дисциплинарные инспекторы

С учетом изменений должностной оклад руководителя Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия устанавливается в размере 40 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных на 1 января календарного года, заместителя руководителя службы дисциплинарных инспекторов – в размере 35 прожиточных минимумов, дисциплинарного инспектора – 30 прожиточных минимумов.

Высший совет правосудия в ответ на запрос «Судебно-юридической газеты» относительно того, будут ли применяться для расчета должностного оклада Службы дисциплинарных инспекторов так называемые уменьшенные размеры прожиточного минимума (2102 грн) или должностной оклад будет рассчитываться из «общего» прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного Законом о Государственном бюджете на 2024 год (то есть 3028 грн), отметил, что статьей 7 Закона о Государственном бюджете Украины на 2024 год установлен прожиточный минимум для трудоспособных лиц, применяемый для определения должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами на уровне 2102 грн.

«Таким образом, для расчета должностного оклада лиц службы дисциплинарных инспекторов будет применяться уменьшенный размер прожиточного минимума – 2102 гривны», - подчеркнули в ВСП.

Итак:

руководитель Службы дисциплинарных инспекторов будет получать должностной оклад 84 080 грн,

заместитель руководителя Службы дисциплинарных инспекторов – 73 570 грн,

дисциплинарный инспектор – 63060 грн.

На какие надбавки и доплаты могут рассчитывать дисциплинарные инспекторы

Вместе с тем, как указали в ВСП, к постоянным составляющим заработной платы руководителя Службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, его заместителя и дисциплинарных инспекторов отнесен должностной оклад, надбавка за ранг государственного служащего и надбавка за выслугу лет на государственной службе.

На дисциплинарных инспекторов распространяется действие Закона «О государственной службе», согласно которому они имеют право на надбавку за выслугу лет (ее размер определяется настоящим Законом) и надбавку за ранг государственного служащего (ее размер определяется Кабинетом Министров). Напомним, что надбавка за выслугу лет на государственной службе устанавливается на уровне 3% должностного оклада государственного служащего за каждый календарный год стажа государственной службы, но не более 50% должностного оклада. То есть, для «рядового» дисциплинарного инспектора каждый год стажа будет стоить плюс 1891,8 грн к окладу, но не более 31530 грн.

Размер этих надбавок будет зависеть от того, кого именно выберут в состав Службы.

Впрочем, учитывая требования к руководителям Службы (в том числе руководителем службы дисциплинарных инспекторов может быть избрано лицо, отвечающее требованиям к дисциплинарному инспектору, имеет стаж профессиональной деятельности в сфере права не менее семи лет, опыт работы на должностях государственной службы категорий «А» или «Б» либо на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления, либо опыт работы на руководящих должностях предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности не менее трех лет, а также свободно владеет иностранным языком, являющимся одним из официальных языков Совета Европы), такие надбавки у них, скорее всего, будут.

Кроме того, дисциплинарным инспектором может быть назначен судья в отставке, а для отставки судья должен иметь стаж работы в должности судьи не менее 20 лет. Следовательно, в статусе «рядового» дисциплинарного инспектора он сможет получать прибавку за выслугу лет до 31 530 грн плюс к окладу (в стаж госслужбы засчитывается время пребывания в должности судьи).

Однако доплата за научную степень не предусмотрена настоящим Законом, отметили в ВСП.

Следовательно, для руководителя Службы дисциплинарных инспекторов, имеющего максимальную выслугу лет, вознаграждение может составлять до 126 120 грн, без учета надбавки за ранг.

Будут ли иметь право указанные лица на стимулирующие выплаты?

В соответствии с абзацем 5 ч. 9 статьи 150 Закона «О судоустройстве и статусе судей» руководителю службы дисциплинарных инспекторов, его заместителю и дисциплинарным инспекторам Высшего совета правосудия премии и стимулирующие выплаты не устанавливаются.

Какие социальные гарантии перед видены для инспектора, заместителя и руководителя Службы дисциплинарных инспекторов? Будут ли они иметь право на выплату материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов, на оздоровление и т.д.

В соответствии со статьей 54 Закона «О государственной службе» государственным служащим может быть предоставлена материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов. Порядок предоставления и размер такой помощи определяется Кабинетом Министров Украины.

Положениями статьи 57 настоящего Закона предусмотрено предоставление государственным служащим ежегодного основного оплачиваемого отпуска продолжительностью 30 календарных дней, если законом не предусмотрен более продолжительный отпуск, с выплатой денежного пособия в размере среднемесячной заработной платы.

Согласно абзацу 6 части 9 статьи 150 Закона «О судоустройстве и статусе судей» в случае назначения судьи в отставке дисциплинарным инспектором Высшего совета правосудия за ним сохраняются пенсия или пожизненное содержание, а также другие гарантии, определенные настоящим Законом.

Автор: Наталья Мамченко

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