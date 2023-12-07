Кто из иностранных экспертов будет отбирать дисциплинарных инспекторов для Высшего совета правосудия: фамилии

В состав конкурсной комиссии делегировали граждан Литвы, Словакии и США.

Источник фото: Высший совет правосудия

В Высшем совете правосудия 6 декабря сообщили, что международные организации, которые в соответствии с международными или межгосударственными соглашениями в течение последних трех лет оказывают Украине международную техническую помощь в сфере судебной реформы и/или предотвращения и противодействия коррупции, делегировали трех кандидатов в состав конкурсной комиссии по отбору дисциплинарных инспекторов.

Хотя в ВСП не назвали фамилий делегированных в состав конкурсной комиссии иностранных экспертов, однако «Судебно-юридической газете» удалось узнать их фамилии.

1. Реда Мольене – бывший директор Национальной судебной администрации Литвы (аналог украинской Государственной судебной администрации). Реда Мольене хорошо известна в Украине, поскольку неоднократно оказывала консультативную помощь ГСА и органам судейского управления.

Является экспертом проекта ЕС «Право-Justice».

2. Павел Жилинчик – бывший член Судебного совета Словацкой республики (аналог украинского Высшего совета правосудия). Также работал руководителем отдела защиты прав человека в Офисе омбудсмена Словацкой республики.

Павел Жилинчик известен в Украине как один из консультантов при создании Высшего антикоррупционного суда. Известен также как эксперт USAID.

3. Джон Эрлик – судья в отставке, в 2000-2020 годах судья King County Superior Court (Сиэтл, штат Вашингтон, США), адъюнкт-профессор Школы права университета Сиэтла.

Указанные представители международных организаций, вместе с тремя украинскими представителями, которых ВСП также еще предстоит назначить, будут отбирать 26 дисциплинарных инспекторов (включая руководителя и заместителя руководителя Службы дисциплинарных инспекторов).

Кроме того, 6 декабря в ВСП сообщили, что конкурсная комиссия уже скоро будет создана, после чего будет объявлен конкурс на занятие должностей дисциплинарных инспекторов.

Напомним, что Служба дисциплинарных инспекторов является автономным подразделением в составе Высшего совета правосудия, которое будет осуществлять предварительное рассмотрение дисциплинарных жалоб на судей.

«Судебно-юридическая газета» ранее также сообщала, какую зарплату будут получать руководство Службы дисциплинарных инспекторов и дисциплинарные инспекторы.

Автор: Вячеслав Хрипун

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